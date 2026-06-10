龙湾区委书记夏禹桨督查“百项千亿”项目

龙湾发布 2026-06-10 09:26:00

6月9日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入部分“百项千亿”项目一线，实地督查项目进度、破解难点问题，现场协调推进项目建设。他强调，要认真落实省市决策部署，牢固树立“项目为王”理念，紧盯目标节点和建设进度，加大攻坚力度，强化服务保障，全力推动项目建设提速增效，为建设温州提速打造全省高质量发展“第三极”的样板区提供有力支撑。

浙南科技城地下管网及综合排涝工程项目总投资6.89亿元，覆盖科技城北片核心区域，项目于2025年6月开工，预计2028年6月全面完工。在现场，夏禹桨认真了解地下管网、河道等位置分布情况，详细询问当前施工进度、工序推进安排及施工过程中存在的堵点难点。他指出，地下管网和排涝工程是城市安全运行的“里子工程”、民生保障的“兜底工程”，事关片区防汛安全和人居环境品质。各相关单位要压实主体责任，强化协同联动，凝聚攻坚合力，靶向破解施工堵点，全力扫清项目建设障碍。同时要紧盯时间节点，精准安排施工计划，高标准、高质量推进工程实施，确保项目早日建成投用。

作为贯穿温州市东西向的快速通道，机场大道东延工程（金水路至G1523甬莞高速）目前正在推进中。来到施工现场，夏禹桨听取项目推进工作情况汇报，并与项目负责人面对面交流，协调解决存在的困难和问题。他强调，该项目对完善龙湾综合交通体系、提升区域通行效率、赋能产业发展意义重大。施工单位要坚持挂图作战、压茬推进，在保安全、保质量的前提下，全力推动项目建设提速提质。相关街道部门要强化服务保障，常态化跟进项目建设，主动靠前协调解决各类难题。要同步抓实项目沿线环境整治、地块规范管理等工作，强化常态化督查暗访，以严实作风保障重点项目高效有序推进。

龙湾区领导陈志楠、金扬汉参加督查。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨督查“百项千亿”项目

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com