平阳县委书记孟晓斌调研水头镇工作暨北港新城副中心建设指挥部工作
6月9日，平阳县委书记孟晓斌前往水头镇，调研乡镇发展、北港新城副中心建设指挥部运行情况。他强调，水头镇要切实扛起县域副中心核心担当，立足发展定位、直面问题挑战，明确方向、压实责任、凝聚合力、担当作为，确保北港新城副中心建设指挥部高效运行，全力推动各项工作提质增效，高水平建设北港新城，奋力重现中国皮都、宠物之都昔日荣光，当好北港乡镇发展领头羊，为平阳加快提升发展贡献力量。
孟晓斌先后前往龙涵村、金河村和能源总部大楼项目建设现场，实地察看防汛综合治理工程（龙涵桥、章岙闸）建设进度，检查低洼地段防汛备汛工作，详细了解滨水项目前期规划、低洼区域人员转移安置预案准备情况，认真询问能源总部大楼投用后的业态布局及总部经济培育思路。随后，孟晓斌主持召开座谈会，听取水头镇、北港新城副中心建设指挥部各项工作情况汇报，并与镇班子成员、指挥部工作人员深入交流，剖析当前发展堵点、难点问题。
孟晓斌强调，要坚持把强城行动作为关键抓手，坚定不移提升县域副中心能级。加快形成“水腾凤”一体化格局，打造核心增长极；聚焦新型城镇化短板，完善城乡基础设施与文体配套；立足南雁荡山景区东大门区位优势，精心塑造县域副中心城市形象风貌；聚力打造辐射周边片区的特色商贸中心，提升区域集聚力与影响力；建立定期研究谋划、项目清单管理、常态协调调度、重点攻坚推进四项机制，强化指挥部实体化高效运行。要坚持把实体产业作为核心，重振水头工业重镇雄风。做透宠物产业，做优皮革产业，做大时尚产业，做强电商产业，不断延伸产业链条，推动产业转型升级；强化土地要素保障，持续做好工业用地供给，为产业项目落地筑牢支撑。要坚持把乡村振兴作为重要内容，加快推进共富先行。分类施策推进乡村建设，已完成风貌提升村抓好运营管理，重点村社抓好城乡风貌提升，普通村社常态化开展环境整治；抓实富民增收工作，持续提升农村居民收入，深耕闽南乡土文化，以文化浸润人心、涵养文明乡风。要坚持把基层治理作为固本之策，坚决守牢平安安全底线。从严抓实安全生产和消防隐患排查、防汛防台等重点工作，坚决防范各类风险隐患，牢牢守住全域平安底线。要坚持把党建引领作为根本保障，着力打造水头铁军。持续建强领导班子，锤炼过硬干部队伍，从严教育管理全体党员，以坚强党建引领各项工作行稳致远。
平阳县领导邱忠瑜、钱况参加调研。
来 源：平阳发布
记者：张炜/文 鲍思冲/摄
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