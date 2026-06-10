温州日报 2026-06-10 09:50:32

温州网讯 日前，随着6万余吨来自澳大利亚的液化天然气（LNG）顺利经温州海关查验后进口，浙南地区规模最大、泊位等级最高的清洁能源海运枢纽——温州LNG接收站项目配套码头，正式进入常态化商业运营阶段。

“除了这6万多吨，我们这个月还有6万多吨LNG要从这里进口。目前我们的订单已经排到今年8月份。”浙江浙能温州液化天然气有限公司现场业务负责人卢晓斌介绍。据悉，该批LNG将用于浙南地区迎峰度夏能源保供。

温州LNG接收站配套码头是国家天然气基础设施互联互通重点工程，集LNG接卸储存、气化外输、槽车外运、应急调峰、返装加注等多业务、多功能于一体，是浙南地区规模最大、通航适配性最强的能源巨港。目前，码头拥有15万吨级LNG泊位，码头投入运营后大幅提升区域清洁能源储运作业能力，有效满足浙南地区持续增长的天然气保供及绿色产业发展需求。

为切实保障好大宗能源商品进口，温州海关依托“专人对接+提前研判”模式，精准掌握船舶动态与卸货计划，同步核查货物清单等单证，打通“海关—企业—码头”沟通链路，通过“视频监控+实地巡查”实现接卸全链条监管，在严守安全监管底线的同时，持续优化通关服务、压缩通关时长。

除温州LNG接收站外，由华峰集团投资的温州华港LNG项目也已于2025年10月底投入商运，为区域清洁能源储运能力上了“双保险”。

来 源：温州日报

原标题： 6万余吨液化天然气由温进口！温州LNG接收站项目首票业务落地

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com