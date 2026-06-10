温州日报 2026-06-10 10:05:08

温州网讯 今年，《中国出版传媒商报》2025年第四季度影响力图书榜单正式发布，由中国儿童中心、温州市妇女联合会联合编著，中国妇女出版社出版的《温州儿童友好城市研学手册（全13册）》成功入选童书类影响力榜单。这套丛书覆盖温州全域，是专为青少年打造的研学读物。

这套《温州儿童友好城市研学手册（全13册）》于2025年11月19日在第四届中国儿童友好行动研讨会上首发。全套丛书搭建起完整的城市研学体系，精心规划研学路线，给孩子们提供更丰富的儿童友好社会实践教育资源。

手册划分12大主题、38条研学线路，覆盖温州12个县（市、区），构建起“一地一主题”的专属研学矩阵。这不只是纸面的知识读本，每条路线都是可行走的实践课堂。沿着专属研学路径探究温州山水文脉、商贸底蕴与科创实力，在实地走访、体验探索里落实城市研学的意义。孩子们在行走中拓宽视野、感受城市风貌，一步步锻炼观察探究、实践创作的综合素养，将历史文化、传统美德融入整个研学行程之中。

整套手册采用主题式、体验式的创作模式，不局限于文字介绍，更注重引导孩子走出课堂、亲身实践。书中充分运用温州现有儿童友好实践阵地，设计大量沉浸式互动环节，真正践行“学中游，游中学”的理念。孩子们沿着线路探索，既能感悟红色精神、传承非遗技艺，也能亲近自然山水、了解科创产业，全方位认识家乡的历史、地理、民俗与发展成就。

手册不只是一套研学线路合集，更是培育“城市探索小主人”和“文化小使者”的实践平台，引导青少年热爱家乡、主动参与城市建设。

来 源：温州日报

原标题： 温州这本全域研学精品手册入选全国影响力图书榜

记者 夏婕妤 通讯员 项之沂

本文转自：温州新闻网 66wz.com