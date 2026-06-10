央视新闻客户端 2026-06-10 10:31:06

2026年5月份，全国居民消费价格同比上涨1.2%。其中，城市上涨1.3%，农村上涨1.1%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨1.9%；消费品价格上涨1.6%，服务价格上涨0.8%。1­­—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.0%。

5月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.4%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.2%，服务价格下降0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

5月份，食品烟酒及在外餐饮类价格同比下降0.9%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.26个百分点。食品中，畜肉类价格下降7.4%，影响CPI下降约0.31个百分点，其中猪肉价格下降16.1%，影响CPI下降约0.31个百分点；鲜果价格下降2.2%，影响CPI下降约0.04个百分点；蛋类价格上涨6.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜菜价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品及服务、交通通信、医疗保健价格分别上涨9.9%、5.4%和2.1%，生活用品及服务、衣着、教育文化娱乐价格分别上涨1.8%、1.4%和1.3%；居住价格下降0.2%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

5月份，食品烟酒及在外餐饮类价格环比下降0.2%，影响CPI下降约0.06个百分点。食品中，鲜菜价格下降3.6%，影响CPI下降约0.06个百分点；畜肉类价格下降0.8%，影响CPI下降约0.03个百分点，其中猪肉价格下降1.6%，影响CPI下降约0.03个百分点；蛋类价格上涨5.0%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格环比一涨两平四降。其中，衣着价格上涨0.6%；教育文化娱乐、医疗保健价格均持平；生活用品及服务、其他用品及服务价格均下降0.4%，交通通信、居住价格分别下降0.3%和0.1%。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 2026年5月份居民消费价格同比上涨1.2%

本文转自：温州新闻网 66wz.com