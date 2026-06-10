世界杯开赛在即，中国驻美、加、墨使领馆发布提示

央视新闻客户端 2026-06-10 10:31:06

2026年国际足联世界杯将于6月11日至7月19日在美国、加拿大、墨西哥三国举行。驻美国使领馆、驻加拿大使领馆、驻墨西哥使领馆提醒出国观赛中国公民平安出行，文明观赛，注意防范各类风险，保障人身财产安全。

驻美国使领馆发布购票相关提醒

通过官方渠道购票

请务必通过 FIFA 官方网站（FIFA.com）及其授权票务合作平台购票，不同场次票务规则存在差异，购票前请仔细阅读官方说明。购票成功后，请妥善保管购票凭证。入场验票时，须出示购票人本人有效身份证件（护照）与票据进行核验，请勿将票务账号转借他人。

了解退票规则

FIFA官方规定不能直接退票，但可以通过FIFA官方的转售平台（FIFA Resale Marketplace）进行二次销售，但通常会抽取约 15% 的服务费。建议在确认行程后再行购票。

谨防票务诈骗

请不要通过社交平台向陌生人转账购票。谨防“黄牛票”、“转让票”、“内部票”、“低价票”及仿冒 FIFA 官网的钓鱼链接等套路。如遭遇诈骗，请立即向当地警方报案，并保留转账记录、聊天截图等证据。

赴美须提前申请美国B1/B2 签证

世界杯赛事期间美国驻华使领馆面签预约等候时间可能有所延长，建议尽早申请。申请材料通常包括：有效护照（有效期不少于计划离美日期后 6 个月）、DS-160 非移民签证申请表、近期白底彩色照片，以及关于学历、工作、旅行目的、财务资产等相关必要证明。

请注意：所有持中华人民共和国护照且持有10年有效期B1/B2签证的中国公民，在赴美旅行前必须在EVUS（签证更新电子系统）系统内进行个人信息登记或更新。

直接从国际足联购票的观众请注意

国际足联优先预约系统 (PASS) 为直接从国际足联购买门票并选择加入 FIFA PASS 的观众提供在赛事开始前申请 B1/B2 访客签证的机会（具体可登陆美国务院网站查询：https://www.state.gov/fifa-world-cup-26-visas-pass-faq）。

驻加拿大使领馆发布出行提示

做好行前准备

建议提前通过驻加使领馆官网等查询了解加当地气候条件、自然环境、文化习俗、社会治安、法律法规、入出境要求等信息，稳妥制定出行计划，合理规划日程路线。

出发前办妥赴加签证，确保签证种类、有效期、停留时长等与本人出行目的、计划一致。通过加边境服务署（Canada Border Services Agency）或加驻华使领馆网站等途径了解边检、海关规定。如携带超过一万加元现金入出境，需向加海关申报。加对入境人员所携带物品检查严格，心存侥幸“闯关”可能被罚款、拒绝入境甚至追究刑事责任。如参加旅游团，请选择正规旅游服务供应商并签订合同，积极考虑购买国际旅行保险。

申请赴加签证详见：

https://digitalhub.fifa.com/m/50ebae81c412b7d5/original/FIFA-World-Cup-2026-Stadium-Code-of-Conduct.pdf

加边检、海关相关规定详见：

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/soccer-2026/information-fans-travellers.html

在加安全旅行提示详见：

https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/544

树牢安全意识

树立自身“海外安全第一责任人”意识。遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，勿因打卡、猎奇、跟风等原因前往未开发、缺乏安全保障、有禁令标识区域。注意妥善保管个人证件和财物，重要证件提前留存复印件和电子版备用，尽量不携带贵重物品和大额现金。提前将行程告知国内亲友，尽量避免单人或夜间外出。建议及时通过“中国领事”微信小程序或下载“中国领事”APP进行“海外公民登记”。加已有感染汉坦病毒确诊病例，建议密切跟踪有关形势，加强个人防护。

遵守观赛规定

国际足联已公布球场行为准则，请观赛中国球迷认真阅读，严格遵守有关规定，特别是：

（一）不带火柴、打火机、烟花、超过100毫升的瓶装液体、食品、喷雾罐等进入球场。

（二）不带三脚架、自拍杆、专业摄像机等摄影设备、激光笔以及呜呜祖拉、哨子、喇叭等扩音设备进入球场。

（三）不带具有政治、歧视、冒犯性质的物品（旗帜、标语、服装等）进入球场。

（四）严禁任何扰乱赛场治安和秩序的行为，如闯入赛场、向场地投掷物品、辱骂、斗殴等。

球场行为准则详见：

https://digitalhub.fifa.com/m/50ebae81c412b7d5/original/FIFA-World-Cup-2026-Stadium-Code-of-Conduct.pdf

注意交通安全

加各地对持外国驾照开车的规定不一，建议提前了解目的地相关规定。如短期驾车旅游，应随身携带有效的中国驾照。建议在国内做好驾照英文或法文翻译公证书，否则可能被当地警方视为无照驾驶，面临罚款甚至拘留等后果。如需租车请选择正规租车商并仔细检查车况。避免超速、酒驾、疲劳驾驶等危险行为，尽量避开拥挤路段或人员密集区域。自驾或乘车均应全程系好安全带。如遇司机疲劳驾驶、车速过快等，应及时主动提醒。

谨防电信网络诈骗

加电信网络诈骗较为猖獗。不法分子可通过技术手段篡改来电显示号码，冒充驻加使领馆、国内公检法机关等工作人员施骗，或通过社交软件以“优惠换汇”等为由骗取钱财。建议赴加中国公民了解各类常见诈骗手段及应对方式，不轻信未经核实的不明来电、短信、邮件、链接。树牢反诈防骗意识，不向陌生人提供个人信息，不贸然转账汇款。

遇事妥善应对

旅行过程中如与旅行社、航空公司等发生纠纷，应理性维权，保留相关证据，通过协商或法律途径解决，避免采取过激行为。如遭遇抢劫、车祸等突发事件或危险，应在保障自身安全前提下沉着应对，及时向当地警方报警。

驻墨西哥使领馆发布安全提醒

做足行前准备

请选择资质、信誉良好的正规旅行社和旅游产品，签订正规合同，并积极考虑购买相应意外伤害及医疗保险。出发前请详细了解墨西哥居留和入出境要求，确保护照、签证合法有效，备妥赴墨入境所需材料。及时将所住酒店名称、同行人员姓名、联系方式及行程安排告知亲友，旅行期间与亲友保持通讯畅通。

留意自然灾害

暑期系墨西哥飓风高发季节，可能出现暴风、大雨、河流水位上涨、山体滑坡等自然灾害，出行时请随时留意当地气象预警和防灾信息，天气恶劣时应避免接近海边、河边、山坡附近，并做好防灾准备。如遇灾害，请遵从当地主管部门指引避难。

严防抢劫绑架

墨西哥部分地区抢劫绑架事件时有发生，请务必提高警惕，出行前充分了解目的地及途经地安全形势，尽量避免单独外出或前往非常规旅游区，切勿夜间在外逗留。注意保管好个人证件和财物，备好护照信息页、签证页、入境章页等复印件及电子版，留存亲属、使领馆等紧急联系方式，以备不时之需。如遭遇抢劫绑架，务必以人身安全为首要考虑，待确保安全后第一时间向当地警方报警。

注意旅游安全

合理选择出行线路，充分调研目的地安全形势，切勿盲目打卡“网红”景点，尤其是位置偏僻、交通不便、缺乏安全保障区域。关注中国领事服务网墨西哥国别信息，非必要不前往旅行风险等级为黄色及以上的地区。谨慎选择直升机、热气球、潜水、徒步、海钓等有一定风险的旅游项目。

注意交通安全

墨西哥当地司机开车速度较快，请遵守交通规则，熟悉交通标识，切勿闯红灯或横穿马路。如需包车出游，请选择有资质服务公司并签订合同，出行期间时刻关注墨方司机安全驾驶情况并及时作出必要提醒。如计划自驾游出行，请务必注意选择信誉良好、提供全面保险的租车公司并签订正式租赁合同，驾车时请严格遵守当地交通规则，关注路线安全形势，避免误入风险区域。

防范偷盗事件

提高防盗抢意识，外出注意低调，不佩戴、携带名贵珠宝首饰和名牌箱包，衣着从简，妥善看管私人物品。如遇交通堵塞或车辆半路抛锚，注意观察周围是否有异常人员接近，不要将贵重物品和重要证件等放置车内。避免将贵重物品留在酒店房间，确有必要时使用保险柜并妥善保存密码。

防范信用卡盗刷

避免将信用卡交给收款人员带离视线范围，避免泄露卡面信息（卡号、CVV码等），尽量避免在出租车、小商铺等环境使用信用卡付款，建议通过账户安全锁等方式确保用卡安全。如遇盗刷，第一时间联系银行冻结交易及账户，避免更大损失。

防范各类诈骗

驻墨使领馆不会索取银行账户等隐私信息，不会要求缴纳罚款。接到可疑电话请立即挂断，视情联系使领馆核实情况。私下换汇不受法律保护，请务必通过正规合法渠道换汇。诈骗分子通常在收款后失联，即便完成换汇，有关交易也因资金来路不明遭到冻结。

不法分子可能以提供色情、赌博等服务诱导当事人泄露隐私甚至违法犯罪，事后实施敲诈勒索。请洁身自好，遵纪守法，避免落入陷阱。如不幸遭遇财物损失，应第一时间在案发地报警并妥善留存报警回执。如损失款项系通过银行交易，应同时联系银行要求采取止付、冻结等措施。

妥善保存旅行证件

酌情在个人及可信亲友手机内存储护照信息页、签证页及入境章照片或扫描文件，如有条件亦可携带上述证件纸质版复印件并妥善保管。如不幸丢失证件，请在事发地就近报警，向警局索取报警回执单，并尽快通过使领馆补办旅行证件。建议及时与相关航司、酒店或旅行社沟通，处理因旅行证件变更产生的后续问题。如曾使用遗失证件办理银行账户或其他重要账号，建议尽快联系相关银行或平台处理，避免造成个人损失。温馨提示：报警回执单是补办旅行证件的必要凭证，同时，如在证件丢失后遭遇墨移民执法部门检查，亦可出示报警回执单、原有旅行证件复印件或照片以及补办旅行证件的申请凭证。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 世界杯开赛在即，中国驻美、加、墨使领馆发布提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com