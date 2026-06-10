欧盟机构：全球经历有记录以来第二热的5月
欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局10日发布的公报显示，今年5月是全球有记录以来气温第二高的5月，预计未来数月内形成的厄尔尼诺现象可能在全球多地引发极端天气。
公报说，今年5月全球地表平均气温为15.81摄氏度，比1991年至2020年同期平均值高出0.55摄氏度，仅次于2024年5月，为有记录以来第二热的5月；较工业化前水平高出1.42摄氏度。
数据还显示，今年5月，南纬60度至北纬60度之间的全球海洋表面平均温度为20.90摄氏度，为有记录以来同期第二高，仅低于2024年5月的20.93摄氏度。5月，热带太平洋大范围海域海表温度维持在异常高位，赤道太平洋正继续向厄尔尼诺状态过渡，预计未来数月内将形成厄尔尼诺现象，并可能在全球范围内引发极端天气。
根据公报，5月欧洲大陆天气经历急剧转变，多地气温在5月20日前后迅速由低于平均水平转为高于平均水平。5月下半月，欧洲西部遭遇了异常偏早且强烈的热浪，法国、英国等国多地打破5月同期气温纪录。欧洲中期天气预报中心气候战略负责人萨曼莎·伯吉斯表示，这表明极端气候事件正迅速从例外情况变为新的常态。
公报称，海冰监测方面，5月北极海冰平均面积较同期平均水平低约4%，为有记录以来同期第四低；南极海冰面积较同期平均水平低约9%，为有记录以来同期第七低。
来 源：新华网
记者 丁英华 张馨文
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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