新华网 2026-06-10 10:47:32

美国总统特朗普9日在接受媒体采访时再次表示，美国与伊朗的谈判已进入“最后关头”，将在“两三天内”达成协议。据美媒统计，特朗普已至少37次作出类似表态。

据美国有线电视新闻网9日报道，自2月28日伊朗战事爆发以来，特朗普在社交媒体、公开场合和接受媒体记者电话采访中，类似“协议即将达成”的表态已至少说过37次。

5月1日，美国总统特朗普在首都华盛顿白宫南草坪接受媒体采访。新华社发（李源清摄）

受伊朗战事影响，霍尔木兹海峡航运受阻，冲击全球能源供应，导致美国国内汽油价格大幅上涨，引发民众普遍不满。路透社和益普索集团本月8日发布的一项民意调查显示，特朗普支持率持续低迷，只有约35%的调查对象对特朗普执政表现满意，接近他第二个总统任期以来支持率的最低水平。

特朗普8日在为南卡罗来纳州联邦参议员格雷厄姆举行的电话助选活动上表示，美国将在两周内对伊朗宣布“全面胜利”，届时油价将大幅下跌。特朗普还称，伊朗“愿意满足我们的所有要求”。

来 源：新华网

原标题： 美媒：特朗普至少37次说“美伊协议即将达成”

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com