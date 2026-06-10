新华网 2026-06-10 10:48:41

暑期作为传统亲子、学生群体出行的旺季，今年将因为银发群体的积极参与变得更加“热闹”——这是记者从上海多个旅游企业、平台暑期预订数据中发现的新变化。

“截至目前，60岁至69岁的银发客群暑期出游预订量占整个暑期出游预订总量约三成，可以说，银发客群已成为暑期实打实的主力客群之一！”上海春秋旅游副总经理周卫红对记者介绍。此外，该旅行社在2026年前5个月银发客群旅游订单量已超过去年同期，其中老年出境游客人次同比增长近五成。

业内人士关注到，在传统观念中，闲暇时间较多、更注重旅游产品性价比的老年人往往会避开暑期，选择在淡季出游。但如今，越来越多银发客群加入“节假日出行大军”。

6月5日，一名老年观众在2026上海老博会上了解最新的旅游产品。新华社记者 陈爱平 摄

同程旅行平台数据显示，将在暑期开行的各类旅游列车预订热度同比增长70%，部分高品质列车席位已是“一票难求”。退休及银发客群预订量占比超过六成，是“绝对主力”，还有许多家庭选择“三代同游”。

同程旅行度假业务负责人薛冰分析，旅游列车将交通、住宿、观景、游玩融为一体，契合“慢旅行、深体验”的消费新趋势，满足银发群体对舒适度、安全性、便捷性的要求。

4月16日，一名老人在上海乐高乐园游玩。新华社记者 陈爱平 摄

老年游客还在重新定义“年轻人的娱乐场所”。上海乐高乐园度假区有关负责人介绍，自2025年7月开园以来，乐园接待了许多老年游客，大部分是一家三代同游，也有部分是出于“悦己”和社交需求。

“银发族”已成为上海迪士尼乐园重要的游客群体之一。中国旅游研究院此前发布报告称，不少旅游经验丰富的“银发族”追求品质更高、新鲜感更足的休闲游，上海迪士尼度假区也因丰富的体验受到这群游客的青睐。

如今，越来越多“活力老人”的旅程可以说“马不停蹄”。69岁的上海市民王美萍计划7月份前往贵州避暑，8月下旬起将安排一次出境旅行，她和朋友们近日参观了2026上海国际养老、辅具及康复医疗博览会，选择合适的文旅产品。

6月6日，在2026上海老博会上，老年观众来到上海市黄浦区打造的“乐龄时尚消费街区”参观。新华社记者 陈爱平 摄

2026上海老博会上，不仅是上海春秋旅游、携程集团等展位人头攒动，“家门口的旅游休闲”也受到关注。上海市黄浦区打造的“乐龄时尚消费街区”展位，印有外滩、豫园等知名地标的装饰墙营造出“吃住行游购娱”休闲氛围，老年观众在此品尝和购买新雅粤菜馆、光明邨、沈大成等老字号美食，体验拍艺术照、视力检查，与外骨骼机器人互动，了解老年大学开班情况等等。

“越来越多‘活力老人’对体验、社交、悦己有了更高要求，他们积极尝试新事物、新体验、新技术。打造银发友好的‘消费生态圈’，不仅有助于壮大银发经济，也能为长者创造更有品质和温度的晚年生活，并产生积极的社会效应。”黄浦区民政局工作人员介绍。

顺应老年群体消费新趋势，上海市文化和旅游产业发展促进中心日前举办上海银发旅游资源配置对接活动，促进“文旅+康养+金融+教育”融合发展，让更多长者实现“老有所游、游有所乐”。

来 源：新华网

原标题： “活力老人”让暑期旅游市场“热上加热”

记者 陈爱平

本文转自：温州新闻网 66wz.com