新华网 2026-06-10 10:49:14

记者从自然资源部中国地质调查局广州海洋地质调查局获悉，该局“海洋地质六号”科考船近日圆满完成深海地质调查第16航次科考任务返回广州，并正式对外发布取得的多项成果。

本次科考自今年4月3日启航，历时52天，航程近13000公里，在深海地质环境调查、海洋探测关键技术装备研发应用等方面取得多项成果。

本航次期间获得的多金属结核样品。新华社发

在深海地质环境调查方面，本航次首席科学家、广州海洋地质调查局正高级工程师韦振权介绍，本航次在深海盆区发现高覆盖率高丰度多金属结核。科考人员还获取了包括多金属结核、富钴结壳、海底岩石、底层海水、沉积物和孔隙水等一手样品和数据。尤其是在中央裂谷带区域获得了约90千克的玄武岩样品，为深化区域地幔源区性质及深部过程研究提供关键样品支撑。

在技术装备研发应用方面，本航次技术负责人、广州海洋地质调查局正高级工程师罗贤虎介绍，本航次完成了广州海洋地质调查局牵头自主研发的全球首套万米级全海深电磁采集站及海上作业系统海试验收，在西太平洋7737米深渊裂谷带成功获取高质量数据，各项性能全面达标。这标志着我国深海电磁测量技术取得重要突破，将有力支撑地球深渊科学研究和国际大洋科学钻探选址工作。

“海洋地质六号”科考船是我国自主设计的现代化综合地质地球物理调查船，自2009年入列以来，已累计完成80多个航次任务，航迹遍布南海、西太平洋及南极半岛海域，是我国深海地质调查和大洋科学考察的重要力量。按计划，“海洋地质六号”船将继续开展科考共享航次等任务。

来 源：新华网

原标题： “海洋地质六号”最新成果：我国深海电磁测量技术迎新突破

记者 周颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com