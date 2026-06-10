“湖北宜昌发生爆炸火光冲天”不实（2026·06·10）

中国互联网联合辟谣平台 2026-06-10 18:12:56

辟 谣 “湖北宜昌发生爆炸火光冲天”不实

详情：6月8日，网民崔某某为博取流量，在其拍摄的夕阳画面中刻意配文“对面连环爆炸声火光冲天”并发布在网络上，引发关注。经核查，该消息不实。当日，湖北宜昌雨后天晴，在宜都某化工园内等待卸货的崔某某拍摄了厂区画面，刻意配上夸张文案，伪装成“连环爆炸”假象，发布在某网络社交平台。目前，警方已依法对崔某某作出行政拘留5日、罚款200元的处罚，并责令其删除涉案视频，消除不良影响。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号、平安宜昌）

辟 谣 “驴友撬锁私闯广西百色‘神龙洞’直播”不实

详情：近日，多个自媒体账号发布图文信息称，6月5日深夜，有驴友采取撬锁方式进入广西百色市凌云县下甲镇“神龙洞”探险并进行网络直播，还称当地应急管理部门已介入调查，将依照《中华人民共和国治安管理处罚法》对涉事人员予以严肃处理。经凌云县公安局、应急管理局以及下甲镇政府核查确认，当地并无名为“神龙洞”的溶洞，近期也未发生驴友私自进入辖区溶洞探险、网络直播的行为，亦未收到相关求助、举报及案件线索，上述网传信息内容不实。（来源：“广西网络举报”微信公众号、“壮志凌云”微信公众号）

科 普 “空调开26℃最省电”，是真的吗？

详情：进入夏季，如何使用空调，成为热门话题。有人为了凉快，能开多低开多低，也有人把温度始终设置在26℃，认为这样开最省电。这些说法靠谱吗？一起来了解。

空调开26℃最省电？

26℃恰好是人比较能够接受的、稳态的热舒适温度，但并不意味着开这个温度时最省电。空调耗电量受温度、机型、能效、室外气温等多重因素影响。从省电的角度，夏季室内温度设定越高越省电。现在市场上卖的空调大多是变频的，可根据室内温度来自动调整运行频率。所以不论从舒适还是省电的角度，都没必要频繁开关空调。

空调这样使用更舒适

昼夜开不同温度

日常空调温度建议设置在26℃~28℃的“黄金区间”。白天25℃~26℃体感舒适，夜间睡觉时可升至27℃~28℃，避免后半夜过冷。刚刚回家打开空调，可先开23℃快速降温，30分钟后调回26℃，避免长时间低温运行。

按需选择空调模式

建议较潮湿的南方地区首选除湿模式，当湿度>60%时，除湿模式时体感温度下降2℃~3℃。干燥北方地区则不建议使用除湿模式，避免呼吸道太干导致不适。

搭配风扇降温

空调+风扇的组合方式可以让屋内空气流动起来，促进冷气循环，让体感温度下降2℃~3℃。比如：空调设28℃+风扇≈体感26℃效果。专家建议，可以把风扇摆放于空调下方，选择柔风或自然风。

空调风向朝上吹

若觉得空调的风直吹在身上不舒服，可以设置成朝上吹，或上下摆风。这样冷风会先抵达天花板，再缓慢向下沉降，最后均匀扩散至整个房间，实现全屋温度均衡。

在此提醒，应按需选择空调温度与模式，避免长时间低温运行，且不要与室外温差过大，以免骤冷骤热诱发疾病。（来源：“新华社”微信公众号、“国家应急广播”微信公众号）

通 报 利用AI制作生成涉军虚假信息典型案例

详情：2026年网络涉军生态治理专项行动启动以来，军队职能部门会同中央网信办从严整治利用AI制作发布涉军虚假信息，误导公众认知，损害军队形象问题，依法处置一批违法违规账号。现将部分典型案例通报如下。

一、利用AI编造虚假涉军故事。网络账号“楚晴”“黄仙1000芬挑战”AI生成“孕妇哭诉丈夫执行军事任务牺牲，求点赞转发”故事引流起号。网络账号“大龙麻麻”“艳子”AI生成“孩子吃了补品后个头长高了，如愿以偿考上军校”故事，编造涉军噱头为增高保健品广告营销。

二、利用AI合成涉军庸俗视频。网络账号“厚积薄发”AI制作着军装视频，发布“持枪瞄准拍摄者并威胁开枪”“军人抱着立功证书热舞”等内容。网络账号“糖糖百货铺”AI制作“中国战地记者在前线报道，求点赞”视频，误导网民认知。

三、利用AI丑化涉军公众人物。网络账号“洺锋”“疯惨”AI制作“国防部新闻发言人”“最美女飞行员”等军队人员的恶搞视频吸粉引流，损害军队军人形象。（来源：“网信中国”微信公众号）

通 报 网警查处2起利用AI工具编造涉张家界景区谣言案

详情：4月26日，一则“湖南张家界大峡谷玻璃桥断裂垮塌”的视频在网上流传，引发大量网民关注和讨论，当时正值“五一”假期前夕，造成部分游客恐慌。后查明，嫌疑人马某某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具生成了该谣言视频，并在互联网平台发布。目前，马某某已被公安机关依法采取刑事强制措施。

5月23日，一篇题为《湖南张家界百龙天梯故障频发，游客被困百米高空一小时》的文章在网络上扩散，文章绘声绘色地描述电梯故障、游客被困等惊险场景，造成公众对景区安全管理状况的担忧。经核实，百龙天梯并未发生任何故障或游客被困事件，文章内容纯属凭空捏造。网民朱某某为吸粉引流、提升账号商业价值，使用AI生成了该谣言信息，并在互联网平台发布。目前，属地公安机关已依法对朱某某作出行政拘留的处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

来 源：中国互联网联合辟谣平台

本文转自：温州新闻网 66wz.com