温州日报 2026-06-11 07:57:00

6月9日至10日，宁德市党政代表团在温州考察交流，并签署全面战略合作框架协议。

温州网讯 6月9日至10日，宁德市党政代表团在温州考察。浙江省委常委、温州市委书记张振丰与宁德市委书记张永宁一行座谈交流，深入学习贯彻习近平总书记关于区域协调发展的重要论述，落实浙闽两省党委政府部署要求，在循迹溯源中重温殷殷嘱托，畅叙“温宁一家亲”深情厚谊，开启全面战略合作新篇章，深化浙南闽北省际交界区域协同发展，为服务国家战略和浙闽两省发展贡献更大力量。

9日下午召开的温州市—宁德市合作交流座谈会上，两地落实中央区域协调发展领导小组办公室推进区域协同发展相关要求，签署全面战略合作框架协议，将紧扣国家战略和浙闽两省部署，在战略协同、交通互联、科创合作、产业共兴、文旅融合等方面加强对接合作。

张振丰代表温州市四套班子向代表团一行到来表示欢迎。他说，温州与宁德地缘人缘情缘商缘文缘相近相亲、源远流长。宁德弱鸟先飞的赶超智慧、滴水穿石的战略耐心、向海图强的路径模式、厚植生态的发展谋略值得温州学习。两地承载着习近平总书记的殷切期望，深化合作是战略使命所向、区域发展所需、山海渊源所系。期待温宁发挥各自优势，携手建设现代都市圈，以规划同编、设施同网、服务同享为导向提升区域能级；携手拓展沿海大通道，加强公路网、铁路网、航运网互联互通；携手锻造强劲增长极，以产业链协同培育新质生产力；携手激活消费大市场，串联文旅资源打造消费新热点；携手绘就共富新图景，推动公共服务共建共享、社会治理协同共治、乡村振兴互学互鉴；携手筑牢发展共同体，以党建引领加强基层治理、深化改革等联动，加强各层面交流合作，努力打造新时代两岸融合发展先行区、山海联动发展样板、省际毗邻地区合作发展典范。

张永宁代表宁德市委、市政府和全市人民对温州长期以来给予宁德的关心支持和帮助表示衷心感谢。他说，温州和宁德山同脉、水同源，自古一家亲。温州作为中国改革先行区、民营经济发祥地，在民营经济发展、数字经济培育、“两创”深化融合、生态环境保护、城市规划建设等各个方面都创造了鲜活经验、走在全国前列，是地方贯彻新发展理念、实现高质量发展的典范和标杆。宁德将始终传承践行习近平总书记的嘱托要求，全面对标学习温州的发展理念、路径举措和工作方法，把在温州学到的与宁德正在做的工作紧密结合起来，推动宁德高质量发展再上新台阶；倍加珍惜此次签约合作，强化服务保障，抓好跟踪督促，确保各项任务落到实处，推动温宁两地战略合作结出更多丰硕成果。

在温期间，宁德市党政代表团考察了瓯江新城、中国（温州）数安港、中国基因药谷、瑞浦兰钧能源股份有限公司、温州园博园、朔门古港遗址等，了解我市现代化人民城市建设、“两新”深度融合、新能源产业培育、历史文化名城建设等情况。

温州市领导张文杰、张加波、施艾珠、王军，宁德市领导练欣、毛祚松等分别参加相关活动。

来 源：温州日报

原标题： 宁德市党政代表团来温考察交流

深化浙南闽北省际交界区域协同发展

张振丰张永宁座谈交流 两地签署全面战略合作框架协议

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com