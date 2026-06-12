中东局势有所缓和 国际油价显著下跌
新华网 2026-06-12 10:14:09
由于美国总统特朗普宣布取消针对伊朗的打击行动，并表示可能在本周与伊朗签署协议，国际原油期货价格11日震荡下行，收盘时跌幅显著。
由于美国总统特朗普宣布取消针对伊朗的打击行动，并表示可能在本周与伊朗签署协议，国际原油期货价格11日震荡下行，收盘时跌幅显著。
受特朗普相关表态影响，国际油价在当日早盘窄幅盘整，午后快速走低。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌2.32美元，收于每桶87.71美元，跌幅为2.58%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.72美元，收于每桶90.38美元，跌幅为2.92%。当天，国际金价在触及6个月低点后有所反弹，收于每盎司4200美元上方。
在11日晚开始的新一个交易日中，国际油价继续走低。纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格一度跌至每桶86美元下方，8月交货的伦敦布伦特原油期货价格在每桶89美元上方窄幅盘整。
特朗普11日在社交媒体发文说，鉴于与伊朗的磋商结果已提交至伊朗最高领导层并获得批准，他已取消原定于当晚针对伊朗实施的打击与轰炸行动。当天早些时候，特朗普在社交媒体发文称，美国将于当晚对伊朗进行猛烈打击，并在不久的将来要占领伊朗哈尔克岛和其他石油基础设施，完全控制伊朗的石油和天然气市场。
来 源：新华网
原标题： 中东局势有所缓和 国际油价显著下跌
记者 刘亚南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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