新华网 2026-06-12 10:14:09

11日午间，墨西哥城阳光明媚。在2026年美加墨世界杯揭幕战中，墨西哥队坐镇主场以2:0战胜南非队，取得“开门红”。

11日午间，墨西哥城阳光明媚。在2026年美加墨世界杯揭幕战中，墨西哥队坐镇主场以2:0战胜南非队，取得“开门红”。胡利安·基尼奥内斯打入本届赛事首球。两队下半场共有三名球员被红牌罚下。

6月11日，墨西哥队球员胡利安·基尼奥内斯（中）在比赛中与队友庆祝进球。新华社记者 武巍 摄

本届世界杯是历史上首次有48支球队参赛、首次由三个国家联合举办的世界杯，也是墨西哥继1970年和1986年后第三次承办这一赛事。曾见证贝利和马拉多纳两代“球王”登顶的墨西哥城体育场（原名阿兹特克体育场），成为首个三次承办世界杯揭幕战的体育场。

本届世界杯，墨西哥队与南非队、韩国队、捷克队同分在A组。墨西哥队此前7次参加世界杯揭幕战，未尝胜绩（5负2平）。2010年南非世界杯揭幕战，南非队与墨西哥队1:1握手言和。此番再度交手，在海拔2200米的高原主场，“三色军团”誓要打破“揭幕战不胜”的魔咒。

这是6月11日拍摄的揭幕战现场。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

在现场80824名观众的助威声中，墨西哥队从开场便持续展开高压进攻。第九分钟，埃里克·利拉前场抢断后送出助攻，基尼奥内斯后插上破门。上半场墨西哥队攻势如潮，若非南非队门将罗恩文·威廉姆斯屡献神扑，比分早已被进一步扩大。

下半场开场仅4分钟，墨西哥队获得单刀机会，西索莱在禁区前沿对主队球员背后犯规，被红牌罚下。少一人作战的南非队彻底丧失反扑能力。

6月11日，墨西哥队在比赛中庆祝进球。新华社记者 李木子 摄

第66分钟，墨西哥队主教练阿吉雷换上2008年10月出生的小将莫拉，他是本届世界杯年龄最小的球员。

一分钟后，墨西哥队再进一球锁定胜局。罗伯托·阿尔瓦拉多右路传中，世界杯“四朝元老”、35岁的劳尔·希门尼斯头球破门，斩获个人世界杯首球。

第84分钟，南非队再遭重创，滕巴·兹瓦内因肘击阿尔瓦拉多，经视频助理裁判系统回放确认后被红牌罚下。墨西哥队塞萨尔·蒙特斯在补时阶段因鲁莽犯规“染红”。2:0的比分保持到终场，东道主迎来“开门红”。

6月12日，当值主裁判在观看视频助理裁判（VAR）回放。

值得一提的是，本场揭幕战的比赛和仪式环节融入多个中国元素。中国潮玩品牌泡泡玛特旗下的“拉布布”身穿世界杯主题服饰在开幕式表演中亮相，6名来自内蒙古的青少年球员则以揭幕战护旗手身份步入球场。

“拉布布”身穿世界杯主题服饰在开幕式表演中亮相。

根据国际足联公告，除揭幕战外，本届世界杯在加拿大和美国赛区的首场比赛也将举行开场表演。12日，加拿大队将在多伦多对阵波黑队，美国队将在洛杉矶迎战巴拉圭队。

来 源：新华网

原标题： 美加墨世界杯墨西哥城揭幕 墨西哥队力克南非队

记者 肖世尧、吴昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com