新华网 2026-06-12 10:12:02

公安部6月12日举行新闻发布会，通报当前电信网络诈骗犯罪的最新形势、特点。

公安部6月12日举行新闻发布会，通报当前电信网络诈骗犯罪的最新形势、特点。公安部刑事侦查局副局长朱磊介绍，2025年10月以来，我国电诈案件发案连续8个月同比下降。

朱磊表示，当前最高发的诈骗类型有10类，分别是：刷单返利、虚假购物服务、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、贷款征信、网络游戏虚假交易、网络婚恋交友、冒充公检法、冒充领导熟人和机票退改签诈骗。这10类案件占全部电诈案件的85%。

来 源：新华网

原标题： 我国电诈案件发案连续8个月同比下降

记者 孙鹏程、李明辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com