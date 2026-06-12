我国电诈案件发案连续8个月同比下降
新华网 2026-06-12 10:12:02
公安部6月12日举行新闻发布会，通报当前电信网络诈骗犯罪的最新形势、特点。
公安部6月12日举行新闻发布会，通报当前电信网络诈骗犯罪的最新形势、特点。公安部刑事侦查局副局长朱磊介绍，2025年10月以来，我国电诈案件发案连续8个月同比下降。
朱磊表示，当前最高发的诈骗类型有10类，分别是：刷单返利、虚假购物服务、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、贷款征信、网络游戏虚假交易、网络婚恋交友、冒充公检法、冒充领导熟人和机票退改签诈骗。这10类案件占全部电诈案件的85%。
来 源：新华网
原标题： 我国电诈案件发案连续8个月同比下降
记者 孙鹏程、李明辉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
外交部推介温州！“两岸半屏山”全球传播！社会06-11
-
温州7个科技服务团，入选“科创中国”项目！社会06-11
-
从观景园到幸福圈，换个视角看温州园博园社会06-11
-
最快1个工作日办结！温州企业公证有了线上新通道社会06-11
-
瓯越大地吹拂“有礼”之风 温州人开始“卷”起文明微行动社会06-11
-
文成跨境电商迎来大爆发 推动出口增速位居全市第一社会06-11
-
“国字号”上新 瑞安梅屿番茄入选全国名特优新农产品名录社会06-11
-
平阳OPC社区激活“一人经济”新赛道社会06-11
-
泰顺入选省级“历史经典产业协同区”社会06-11
-
“胜华波”再次冲刺A股上市 拟募资26亿元用于扩能项目社会06-11