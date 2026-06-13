央视新闻 2026-06-13 16:48:28

随着端午假期的临近，假期机票预订量持续增长，部分节日氛围浓厚的目的地吸引大量旅客前往，民俗游成为端午出行的增长动力。

航旅纵横大数据显示，截至6月10日，端午假期国内航线机票预订量超183万张；出入境航线机票预订量超58万张，同比增长约8%。北京、上海、广州、成都等地依旧是出行的热门目的地。其中广州、深圳在节日期间举办龙舟赛、龙舟宴等传统民俗活动，浓厚的端午氛围吸引大量旅客专程打卡，机票预订量同比增长均超10%。

此外，这个端午假期，“草原游”也热度空前。大数据显示，呼伦贝尔成为今年端午假期机票预订量增速最快的旅游目的地之一，同比增长约100%；与此同时，锡林浩特、呼和浩特等多个内蒙古城市的机票预订量增速也位居全国前列，草原骑马、星空露营成为游客避暑新玩法。

暑期国际航线机票预订热度快速增长

近期不仅是端午假期机票预订量在持续走高，假期后即将到来的暑期国际航线机票预订热度也在快速增长，出境游和入境游双向火爆。

每年暑期都是出入境旅游的旺季。截至6月9日，7月出入境航线机票预订量超342万张，同比增长约5%。中国香港、首尔、曼谷等地都是热门的出境游目的地。尤其是世界杯期间（2026年6月11日至7月19日），中国内地前往美国、加拿大、墨西哥的机票预订量接近10万张，其中前往加拿大的机票预订量比去年同期增长约38%。

入境游方面，大数据显示，截至目前，预订了今年暑假期间入境游的订单量增长超过两成。从使用非中国护照预订国内航班的维度来看，暑期入境游客预计将飞赴国内84个城市，比去年暑期多10个城市。

去哪儿大数据研究院研究员 石珂：不少城市的入境游客将在暑期有大幅增长。使用非中国护照预订暑期国内飞往新疆伊宁的机票量同比增长6.3倍，飞往西藏林芝机票量同比增长5.3倍，飞往青海西宁的机票量同比增长4.7倍，飞往广东揭阳、广西桂林、江西南昌的机票量同比增长均达到2倍以上。

机票价格方面，暑期国际航线机票价格整体呈现“长线走高、短线有支撑”的态势。7月8日开始的两周内，像新加坡、英国等部分目的地的机票价格有比较明显的上涨。

航旅纵横行业发展部总经理 赵楠：新加坡、英国等目的地因国际航线供需变化、燃料附加费成本增加，票价涨幅明显；而曼谷、首尔等周边短途目的地航线密集、航班投放较为充分，线路票价相对平稳。

来 源：央视新闻

原标题： 端午假期国内机票预订量超180万张 民俗游持续升温

本文转自：温州新闻网 66wz.com