温州日报 2026-06-15 08:24:00

近年来，从实验室里的硬核突破到生产线上的产品，温州生命健康产业链不断刷新“出圈”方式。

温州网讯 生命健康产业被人们称为“永不落幕的朝阳产业”。在温州，这句话正变得真实可感。它既是托举民生福祉的温暖底座，更是新质生产力拔节生长的前沿赛道。近年来，从实验室里的硬核突破到生产线上的产品，温州生命健康产业链不断刷新“出圈”方式。本期栏目走进生命健康产业链，一探温州究竟手握怎样的独门“配方”，让这条赛道如此出彩。

从“一城”到“双核”再到“三带”

绘制生命健康的温州版图

生命健康产业链专题展是一场可视、可触、可体验的前沿盛宴，以中国眼谷、中国基因药谷为核心载体，集中展示眼脑健康、生物医药、高端医疗器械等尖端成果，体外诊断试剂、康复辅具、智慧医疗解决方案等悉数登场。展区还特别设置了“健康守护站”，观众不仅能近距离接触高端医疗器械和创新药的最新成果，还可以亲身体验健康检测、走进VR手术模拟场景，让“硬科技”变得可感可亲。

目前，已有15家企业率先报名参展，京弘医学、康德莱医疗、博康医疗、凯瑞医疗、北洲芯片科技、九宽科技、温州生长因子生物有限公司等悉数在列。

温州生命健康产业链龙头企业的集体亮相，勾勒出温州生命健康产业的清晰足迹。其背后是一条从“点的突破”到“系统集成”的攀爬之路。近年来，温州全力构建“全链条、全周期、全生态”的产业创新体系，立足资源禀赋和产业基础，系统谋划出“一城推进、双核引领、三带布局”的空间发展格局。其中，以李校堃院士团队取得国家科技三大奖“大满贯”的科研突破为引擎，温州启动建设“FGF（生长因子）之城”，明确打造教育、科技、人才、产业“四大高峰”，通过“政府+高校+国资”协同，组建FGF产业集团，现有FGF3个国家一类新药，2个新药临床批件，70项授权发明专利。“双核”即中国眼谷、中国基因药谷两大产业高地，如今已累计投用空间超120万平方米，吸引超过1200家企业在此扎根。“三带”则沿着温州的产业脉络纵深延展，创新药及医疗器械发展带、高性能制药设备发展带、现代中药发展带，织就一条全域联动的生命健康走廊。

产业体量上，温州已迈上新台阶。2025年，全市生命健康产业总营收突破2000亿元，规上制造业产值达680.3亿元。今年一季度，规上产值185.6亿元，同比增长7.3%，朝着全年总营收2200亿元、规上产值735亿元的目标稳步迈进。目前，全市集聚规上企业超600家，其中上市企业8家、国家级专精特新“小巨人”13家，产业底盘愈发坚实。

看得见的科技

摸得着的温度

此次参展的企业，不仅手握高科技，更拿出了贴近日常的产品，让生命健康从抽象概念变成真切守护。

温州博康医疗科技有限公司展出的主打产品听起来很“日常”——无水银血压计。但别小看这个小物件，其核心技术与配套软件全部自主研发，产品畅销欧美、中东等地区，正是“温州造”医疗器具走向世界的缩影。

温州九宽科技有限公司带来的是一组“光之利器”：深紫外线杀菌仪2.0款、便携式深紫外线消毒-OTG、深紫外线话筒消杀仪。这些产品都搭载了公司自主研发的紫外消毒物联网系统，灭菌效率高达99.99%以上，高效、安全又便捷。

北州芯片科技则将目光投向国产替代。此次展出的SU8 BZ3000系列永久性环氧基负性光刻胶，是一种高对比度的环氧树脂基光刻胶，专为微加工和微电子应用而生，在需要厚膜、化学和热稳定性良好的场景中表现出色。

传统中医在此次大会也迎来了“数字时代”的表达。康瑞佰欧将展出AI智能脉诊仪，这是一台融合中医智慧与人工智能的“把脉机器人”。只需一键启动，就能完成体质辨识、经络分析到多维度健康风险评估，全方位捕捉身体发出的细微信号。

温州生长因子生物有限公司带来的展品，背后是一支“院士天团”。公司依托中国工程院李校堃院士研发团队，背靠细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心、大分子药物与规模化制备全国重点实验室等国家级平台。此次展出的重组人碱性成纤维细胞生长因子（bFGF）凝胶，能够有效促进创面愈合，适用于慢性创面、新鲜创面以及烧伤创面，用一剂凝胶为创面修复注入“生长”的力量。

温州生命健康产业的转化路径愈发清晰。诚邀所有人前来大会现场，感受这份触手可及的健康守护，看见一个更有温度的产业未来。

来 源：温州日报

原标题： 解码温州生命健康产业出彩的独门“配方”

记者 欧阳潇 蓝蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com