50万元天使投资命中一家数百亿市值的上市公司 温商王淮讲述“投群核”背后的故事

温州日报 2026-06-15 09:01:46

今年4月，群核科技以“空间智能第一股”正式登陆港交所，上市首日高开超170%，市值突破351亿港元，成为“杭州六小龙”中首个IPO的公司。

王淮与群核科技创始团队在上市仪式上合影。从左到右分别为王淮、朱皓、黄晓煌、陈航。 受访者供图

温州网讯 今年4月，群核科技以“空间智能第一股”正式登陆港交所，上市首日高开超170%，市值突破351亿港元，成为“杭州六小龙”中首个IPO的公司。

上市当天，曾参与群核科技13年11轮融资的PE/VC股东群体群星璀璨，在IDG、纪源资本、顺为资本、高瓴、淡马锡、蔻图投资等众多耳熟能详的顶级科技捕手之中，由温州人王淮创办的线性资本吸引了大量的目光——十多年前，他以个人出资50万元给出了群核的第一笔天使投资，其后他又正式成立线性资本，持续多轮加注支持。随着群核科技的成功上市，线性资本收获了数百倍的浮盈。

以50万元的早期投资为起点，坚持14年“陪跑”，押中一家市值数百亿的科技公司，王淮是如何做到的？

50万元投资，见证了时代的巨变

投中这个项目可能有运气成分，但更多是对于人的相信，以及在此后十多年中的笃信支持。这是王淮对于这笔“最成功”投资的总结。

生于1981年的王淮本科就读于浙江大学，随后赴美求学又先后在俄亥俄州立大学和斯坦福大学拿下硕士学位。毕业后他曾在雅虎工作，2007年，他在跳槽的两个可选项——拥有1.5万名员工的Google或者是仅有130人的Facebook（现Meta）中选择了后者，成为了这家老板比自己还年轻2岁的科技公司里首个担任研发经理的中国人。2011年，王淮决定从Facebook“毕业”回国，这是Facebook登陆纳斯达克的前一年，此时这家公司的活跃用户已从王淮入职时的2000万人增长到了4亿人。以Facebook的原始股为起始资本，以硅谷来的研发经理履历为敲门砖，他很快就在国内天使投资圈子中登堂入室。

王淮说：“群核科技的联合创始人兼董事长黄晓煌其实是我的老熟人。”早在2009年，两人就在浙大硅谷校友会的活动上一起做志愿者而结识。甚至于王淮还将他内推到了Facebook面试，但由于黄晓煌想做GPU，最终去了英伟达。

因为欣赏黄晓煌团队身上的“极客范”，王淮准备给他们的天使轮投资开张100万元的支票。但由于彼时他所投的早期项目基本都搞砸了，所以“临时起意”砍成了50万元。“这可能是我投资生涯中最贵的一次临时起意。”他如此说。

但无论如何，这笔天使轮投资在当年都是毫不起眼的，甚至于几位年轻创业者的背景都颇为“拿不出手”。Facebook和英伟达的市值都在百亿美元上下，前者好歹还有社交媒体的“新贵”属性，后者在科技圈的地位近似于“富士康”。黄晓煌说，因为屡屡被投资人挑剔履历“不太行”，在好多年里他都把英伟达当成履历的污点，只说自己曾在硅谷工作。

14年后的今天，王淮的老东家Meta市值将近1.5万亿美元，黄晓煌的老东家英伟达市值将近5万亿美元，而以“杭州六小龙”为代表的中国科技企业在全球大放异彩已成为一股新的风潮。

“这种见证时代巨变的满足感，是任何投资回报率都无法比拟的。”王淮说。

人对技术的理解比技术本身更重要

群核科技可能是目前王淮投资项目中投资回报率最高的一个。但除了这家知名企业之外，线性资本还投资了170多家技术驱动型企业，比如他们参与投资的地平线机器人，已于2024年在港交所上市；自动驾驶飞行器企业亿航智能则在纳斯达克成功上市。在清科研究中心发布的2025年中国股权投资年度排名中，线性资本在中国早期投资机构30强中排名第9，王淮则入选了中国早期投资家10强。

从天使投资人到创立线性资本，王淮的投资理念一以贯之，“极客范”就是其中的重要关键词。“你要做的、你能做的是能让人会心一笑，真心称妙，而不是阿猫阿狗都能做的。”“你不仅仅为赚钱，为了解决这个问题，你可以废寝忘食，朝五晚九；成了之后你会泪涕俱下，激动不已。”这些是他做天使投资人时期与创业者必聊的话题。而如今，他尤其强调，人对技术的理解比技术本身更重要。

在群核科技上市前夕，王淮请黄晓煌一起做了期对话节目。他问黄晓煌，训练大模型时，一个参数调错往往就会导致损失百万元，如何对待犯错的员工？黄晓煌说：“只要你觉得他是优秀的，即便犯错也应该是鼓励为主，多发点奖金。”“我们创业过程中的错误多了去了，你怎么能苛求员工完全不犯错呢？”

于是王淮分享了他曾经在Facebook闯的一个“大祸”——让整个网站整整宕掉了一小时。“我当时其实才加入两年，就想这是不是到了该走人的时候了。但我的直系老板说：“没事，你把公司整个网站搞宕机了，你从今天开始就是一个Qualified Engineer（（合格工程师）了。”

极客精神与工匠精神的默契

作为一名欣赏极客精神的早期科技投资人，王淮与传统温商圈子的交集并不多，属于“非典型温商”。

早期做天使投资人时，他也尝试过撬动温商的资本去投资项目，他曾把一个自己看好的项目推介给身家过亿的表兄。

“他非常信任我，但一听项目的回报周期要5-10年，马上吓跑了。”他在温州也有不少做企业的同学、发小，但多处于传统产业领域，“很少有适合投资的项目。”

但极客精神与工匠精神依然有相通之处。记者曾与其谈及不少温州新生代都曾把做金融投资当成最向往的创业方向，王淮却笑着说：“做投资也很艰苦啊，我经常一天要赶五六场会面，谈不完的话……”

而今他的“谈话”正变得越来越多样化，比如最近他就在线性资本官方平台推出了一个“一线之间”的对话栏目，对商业一线“杀出来”的创业者进行专访。作为主持人的王淮，表现丝毫不差专业主持人。

来 源：温州日报

原标题： 50万元天使投资命中一家数百亿市值的上市公司 温商王淮讲述“投群核”背后的故事

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com