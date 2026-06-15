温州都市报 2026-06-15 09:18:00

最让人意外的是“非遗智造局”。AI智能报纸机前排队的人没断过，轻点屏幕，就能生成一份印着自己头像和日期的“非遗特刊”。市民王先生举着刚打印出来的“报纸”笑呵呵地说：“上头写着我的名字呢，我是非遗头条人物！”

温州网讯 昨前两天，2026年“文化和自然遗产日”温州主场（苍南）系列活动在苍南县中心湖广场举行。本次活动以“非遗，让生活更美好”为主题，通过六大板块活动，让传承千百年的古老技艺走进百姓日常。

现场，杭州云深处科技带来身着蓝夹缬纹样服饰的智能机器狗“M20”和“lite3”，在舞台上灵动穿梭，引得孩子们欢呼雀跃。国家级非遗药发木偶在雨夜中璀璨绽放，瞬间点亮了广场。现场观众惊叹：雨幕也挡不住这份千年技艺带来的震撼。

温州市文化广电旅游局党组成员、副局长李方喜与中国烹饪大师金爵奖获得者潘晓林共同启动了“温州非遗美食十大IP评选活动”。潘晓林表示：“美食是城市最温暖的烟火气。要让世界知道，温州不仅有生意，更有生活。”当前温州正全力争创联合国教科文组织“世界美食之都”，非遗美食正从街头烟火走向世界舞台。

本次活动推出六大核心板块，最热闹的当属“山海有礼”非遗市集。为唐公肉燕、九山冰淇淋、海棠排骨泡、岩衣胶冻……20多种温州地道小吃一字排开，吸引了众多食客。从龙港赶来的林女士咬了一口肉燕，连连点头：“跟小时候在矾山吃的一个味！”旁边的彩石镶嵌摊位上，90后姑娘小陈买了一对耳钉，举着手机拍了又拍：“这戴出去绝对不会撞款。”

最让人意外的是“非遗智造局”。AI智能报纸机前排队的人没断过，轻点屏幕，就能生成一份印着自己头像和日期的“非遗特刊”。市民王先生举着刚打印出来的“报纸”笑呵呵地说：“上头写着我的名字呢，我是非遗头条人物！”

“潮玩山海·非遗新生”展区里，黄杨木雕做成的“黑神话：悟空”手办、螺钿点缀的娇韵诗首饰盒、平阳漆器联名“狐妖小红娘”……年轻人举着手机拍个不停。大学生小张拍了十几张照片，“这场活动刷新了我对非遗的认知！”

“山海童行”非遗研学展区，孩子们埋头剪纸、做贝壳画，小手翻飞间，非遗的种子悄悄种下。

温州非遗保护成果展现场，35项国家级非遗项目以图文展板铺陈，从永嘉昆曲到乐清细纹刻纸，展现温州千年文脉家底。

昨晚，“戏从温州来”专场展演登场，八仙戏、木偶戏轮番上演，展现了“南戏故里”的独特魅力。

本次活动由温州市文化广电旅游局主办，温州市非物质文化遗产保护中心、苍南县文化和广电旅游体育局承办。

来 源：温州都市报

原标题： 2026年“文化和自然遗产日”温州主场活动六大板块人气高

智能报纸机：让你上“非遗特刊”头条

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com