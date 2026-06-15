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温州非遗亮相央视《指尖上的传承》 展现守正创新时代活力

央视频 2026-06-15 09:18:00
央视CCTV4《中国缘》播出《指尖上的传承》：薪火相传，守正创新。从老匠人的毕生坚守到青年一代的探索突破，温州非遗在传承中焕发新生，让千年匠心跨越山海、走向世界。

　　央视CCTV4《中国缘》播出《指尖上的传承》：薪火相传，守正创新。从老匠人的毕生坚守到青年一代的探索突破，温州非遗在传承中焕发新生，让千年匠心跨越山海、走向世界。

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原标题： 央视《中国缘》关注！温州非遗薪火相传，让千年匠心跨越山海

剪辑: 张潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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