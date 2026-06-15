这个端午假期哪里玩？来温州园博园“梦回大宋”！
温州新闻网 2026-06-15 18:47:00
6月19日至21日，“千年宋韵·园博启新”游园会将落地温州园博园三溪会市，把宋词里的市井烟火、笔墨风雅搬进现实，邀你共赴一场瓯风宋韵的端午之约。
温州网讯 当端午遇上宋韵，当园博邂逅风雅，一场穿越千年的文化盛宴即将惊艳上演。6月19日至21日，“千年宋韵·园博启新”游园会将落地温州园博园三溪会市，把宋词里的市井烟火、笔墨风雅搬进现实，邀你共赴一场瓯风宋韵的端午之约。
本次游园会将雅艺展演、非遗传承、中医康养、游戏竞技等融于园博园的秀美景致里，让书本里的宋韵文化可逛、可玩、可触摸，让深藏千年的瓯越文脉在互动中活起来。
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本文转自：温州新闻网 66wz.com
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