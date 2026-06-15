瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景
学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:00
把传统非遗和端午龙舟“捏”在一起！瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景。
把传统非遗和端午龙舟“捏”在一起！瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景。
来 源：学习强国温州学习平台
原标题： 温州瑞安：匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景
作者：丁茜茜 叶玲玲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
人民日报报道温州随迁子女教育创新做法社会06-15
-
比熊柴犬“接力”登场 园博园萌宠见面会再掀热潮社会06-15
-
世界献血者日 “一臂之力”见证爱心涌动社会06-15
-
温州文成：溯源码+检测点 护航本地杨梅甜蜜上市社会06-15
-
温州鹿城：夏日农事忙 科技特派员扎根田间助增产社会06-15
-
鼓声起，宴席开 温州万人共品“瓯味端午”社会06-15
-
温州家政能手同台拼绝活 95后母婴护理师斩获冠军社会06-15
-
浙南闽北最大公建民营养老机构正式投用 温州鹿城打造“医养结合”幸福家园社会06-15
-
瓯海95后辅警捐髓救人，他还是一名准爸爸社会06-15
-
梅雨“到岗”首周 温州开启阴雨循环模式社会06-15