学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:00

把传统非遗和端午龙舟“捏”在一起！瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景。

把传统非遗和端午龙舟“捏”在一起！瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景。 来 源：学习强国温州学习平台 原标题： 温州瑞安：匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景 作者：丁茜茜 叶玲玲 本文转自：温州新闻网 66wz.com