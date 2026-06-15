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瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景

学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:00
把传统非遗和端午龙舟“捏”在一起！瑞安匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景。

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原标题： 温州瑞安：匠人巧手复刻端午龙舟竞渡盛景

作者：丁茜茜 叶玲玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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