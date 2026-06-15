温度新闻客户端 2026-06-15 10:18:00

眼下是禁渔期，因此海边的渔人将滩涂赶海作业代替了捕鱼，使其成为“主角”。

温州网讯 离瓯江入海口不远的东海海面上，在退潮的傍晚时分路过洞头区灵霓大堤的人，想必对车窗外的“夕照滩涂”之景都印象深刻。整个洞头霓屿岛上，滩涂面积约达14.28平方公里，岸线长30.18公里。可以想见，潮水在最低位时，海畔全是如耕田一般缓缓深入海水中的滩涂泥地，在夕阳时分，特别有一种海天一色的温柔诗意。

在滩涂中作业的渔民。

眼下是禁渔期，因此海边的渔人将滩涂赶海作业代替了捕鱼，使其成为“主角”。近日，记者深入洞头霓屿街道上社村，在村中的码头了解滩涂赶海人的日常。

上社村曾是一个村民历代以渔业为生的村庄，不过近年来，年轻人已纷纷外出，去往瓯江口或者更远的地方就业，不再与大海和潮水辛苦打交道。该村如今依然从事传统滩涂作业的渔民仅为八九人，且年龄都在55岁以上。该村尚有50余人从事紫菜、蛏子等近海滩涂养殖业，这也是该村的主要经济产业。

滩涂中的跳跳鱼与泥蟹。

对鲜少亲近滩涂的人而言，温州夏日的滩涂确实是值得流连的地方。比如在上社村退潮时分的广袤滩涂上，就有非常丰富的大海馈赠：跳跳鱼、泥蟹、泥螺、蛏子、青蟹……带上滩涂工具，短时间便可捡拾出一小桶。但就上社村渔民日复一日的劳作方式而言，滩涂作业是相当辛苦的。正如当地一位70多岁的老渔民对记者所说，他要整日泡在泥浆里，还要眼疾手快才能挖准跳跳鱼。再者，天气再炎热一些，跳跳鱼们又会躲到大海深处去了。

骑着“泥马”在滩涂中作业的渔民。

上社村的养殖大户陈相，也是整个洞头如今养殖蛏苗最多的人。记者采访当日见到他时，是当天下午三时许，他刚去乐清黄华送了蛏苗再自驾赶回来，还没时间吃午饭，又马上骑着“泥马”去滩涂深处的蛏子养殖基地照料蛏子。当日下午这个潮水最低潮出现在5时许，他必须赶在潮水没过蛏子养殖基地时返回上岸。事实上，当晚他上岸时，时间已过晚上6点半。陈相说，在滩涂上养蛏子，也像在水田里种稻子，要经常打理照料。霓屿一带的滩涂，有些年够肥，有些年肥力不够，比如今年的滩涂就不够肥，故而蛏子长得慢。今年陈相所养的蛏子要在端午前后上市，而此时，福建来的蛏子早已上市，虽然在他看来温州蛏子的口感更好，但因为上市较晚就没有了价格优势。

上社村的渔民，滩涂作业人人离不开一只“泥马”，他们也管这个木制工具叫“小船”，通过它，人们得以在滩涂间自由来去。累了，便倚靠在“泥马”上歇息，感受着海风拂过周身。

游人若在现场深刻感受过赶潮人的日与夜，便会对温州近海滩涂中的各种海鲜有不一样的直观感觉。当然，可以肯定的是，唯有新鲜上岸的滩涂海鲜，现烧，才是最鲜美的。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 滩涂赶潮日与夜

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com