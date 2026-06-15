领退税“红包”，这些事项请注意

人民日报 2026-06-15 10:41:52

2025年度个税综合所得汇算办理将于6月30日结束。据国家税务总局消息：截至5月底，超过1.6亿人完成汇算申报，超过1.1亿人办理了退税，退税金额也明显增大，退税规模同比增加超过17%。

在大家积极晒出退税“红包”的同时，网络上也在流传一些“退税秘籍”，甚至出现一些个人身份信息被冒用、虚假申报专项附加扣除进行个税汇算等不良情形。

“退税秘籍”靠谱吗？被陌生人冒用了信息怎么办？近日，记者通过国家税务总局北京市税务局12366纳税缴费服务热线收集整理了一些纳税人在办理个税汇算时咨询较多的问题，并请税务部门相关人士进行解答。

依法依规，如实填写专项附加扣除

最近，某公司员工小郑在社交媒体平台上看到一个“退税秘籍”，小郑按照视频里的操作如法炮制，新增填报了一些扣除，希望获得退税。没想到填报没多久，就收到税务机关推送的信息，提示小郑如实申报。

税务部门提示，个税汇算制度施行以来，一些不法分子利用了纳税人希望获取退税的心理，推出所谓的“退税秘籍”吸引流量。虚假个税申报属违法行为，一经查实，不仅面临退还税款和罚款，更要承担相应的法律责任。

“依法办理个税汇算是每个纳税人的法定义务，纳税人要如实填报自己的收入、扣除等信息，切勿听信‘退税秘籍’。”国家税务总局税收科学研究所所长黄立新说。

现行个人所得税政策共设立子女教育、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护等7项专项附加扣除。针对个税专项附加扣除信息确认填报过程中遇到的部分常见问题，税务部门提示，比如纳税人赡养年满60岁的父母，可以享受赡养老人专项附加扣除，老人是否有退休金，不影响纳税人享受专项附加扣除政策。如果是非独生子女，需要与所有兄弟姐妹分摊3000元的扣除额度，每个人分摊的额度最多不得超过每月1500元。

又如，有一些纳税人为多享受住房租金专项附加扣除，在购入新住房发生贷款利息后，违反规定继续填报住房租金专项附加扣除。需要强调的是，住房租金和住房贷款利息专项附加扣除不能同时享受。税务部门已与相关部门建立不动产登记信息核验机制，对纳税人是否符合条件进行核验，纳税人应认真核实个人情况，确保符合条件再申报享受相关政策。

国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，按照个人所得税法，居民个人从中国境内和境外取得的所得均应依法缴纳个人所得税。有境外所得的纳税人，须将境内外全部所得在6月底前完成申报。税务部门将利用国际间金融账户涉税信息自动交换（CRS）等信息数据，对境外所得申报数据进行分析比对，持续加强税收监管。

小心信息被冒用，陌生收入细核实

“目前来看，个人信息冒用较多出现在子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护这3项专项附加扣除上。”黄立新说。

据悉，为更好保障纳税人合法权益，防范专项附加扣除乱填和冒用子女信息或老人信息虚假填报等问题，税务部门进一步强化数据运用，对纳税人超额或超比例填报子女教育、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护等专项附加扣除情形，予以远程阻断。

“如果有人冒用或者错误填报了自然人纳税人的子女信息或老人信息，在该自然人进行填报扣除时系统会给出明确提示。如果提示是自己的家属亲友错误填报了扣除信息，纳税人需尽快与家属亲友协商，修改填报内容，依法享受专项附加扣除。”黄立新说。

如果提示被陌生人冒用了信息，可以前往办税服务厅提供相关证明资料，税务部门将对该信息予以核实，核实无误后将督促错填方删除相关信息或暂停错填方享受专项附加扣除。

如果发现有陌生收入也不用慌张，可以先就该笔收入纳税情况与支付单位联系核实。若是支付单位申报错误，则由支付单位办理更正申报；如双方确实对该笔收入有争议，纳税人也可以就该笔收入信息进行申诉。税务部门建议，纳税人需认真阅读申诉须知，对申诉信息的真实性、准确性和完整性负责，同时请保存好相关佐证材料，以备后续税务机关进行联系核实。

退税没到账，几种情形对照自查

需要注意的是，提交了退税申请并非一劳永逸。税务部门在年度汇算退税审核时，对于纳税人填报不清楚、有缺失的项目，会联系纳税人补充填报或提交相关佐证资料。建议纳税人在收到税务机关提醒后积极配合、尽快提交相关资料，以便及时获取退税。

提交退税申请后，如果退税迟迟未到账怎么办？

税务部门介绍，在申请退税过程中，一般会遇到税务审核中、税务审核不通过、国库处理中、国库退库失败、国库处理完成5种不同情形。需要重点关注的是税务审核不通过和国库退库失败两种情况。

“税务审核不通过”，表示纳税人的申报信息存在问题，税务机关会在个税APP里面列明审核不通过的原因，纳税人可以在个税APP中及时查看，并对申报数据进行检查、修改、完善，确认无误后重新提交申报。

“国库退库失败”，表示税款无法退到纳税人的银行账户中。一般情况下，多与本人填报的银行账户信息有关。纳税人需及时关注申请退税的银行卡账户是否为本人账户，以及该账户是否处于注销、挂失、冻结、未激活、收支有限额等状态。如果遇到这些情况，需重新填报符合条件的银行卡账户，或者携带本人证件前往办税大厅变更，系统会重新发送国库办理退库。

在填报银行卡信息时，需要注意，办理退税添加的银行卡应当为本人在中国境内开立的银行卡，建议填报Ⅰ类账户，并保持银行卡状态正常。Ⅰ类账户指全功能银行结算账户，可办理存取款、转账、消费和缴费支付、支取现金等功能的银行卡；如填报Ⅱ类账户及其他账户，可能存在退税金额超过账户日交易额度无法完成退税的风险。

“今年，税务部门进一步扩大预填服务，帮助纳税人更加便捷、高效地完成汇算申报。添加语音引导提示，对登录、综合所得年度汇算等功能进行无障碍模式适配。”戴诗友表示，请纳税人合理安排时间、错峰申报，尽量避开6月底高峰期。可以退税的抓紧领取退税“红包”，需要补税的，请在规定时间内申报并补缴税款，避免逾期产生滞纳金，造成不必要的损失。

来 源：人民日报

原标题： 领退税“红包”，这些事项请注意

记者 王观

本文转自：温州新闻网 66wz.com