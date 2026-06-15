新华网 2026-06-15 10:41:52

美国企业家埃隆·马斯克创立的太空探索技术公司（SpaceX）日前在纳斯达克证券交易所上市交易，首次公开募股因其史无前例的融资规模、富有想象力的业务前景以及马斯克成为全球首个万亿美元富豪而备受关注。不过，这家公司的夸张估值水平，令一些投资者担心，美国股市可能重蹈20多年前互联网泡沫破裂的覆辙。

与特斯拉公司类似，太空探索技术公司描绘的“大饼”给投资者巨大想象空间，让一些投资者选择买入。太空探索技术公司获得超额申购，750亿美元的募资规模创下历史纪录。

太空探索技术公司上市当天股价表现可圈可点：其每股150美元的开盘价显著高于每股135美元的定价，当天收于每股160.95美元，涨幅达19.22%，公司市值在收盘时达到约2.1万亿美元。

不过，市场对太空探索技术公司存在显著分歧。这既反映出这家公司本身的巨大成长性，也体现其并不亮眼的财务数据以及兑现愿景的巨大难度。该公司2025年有49.4亿美元的亏损，何时实现持续盈利仍是未知数。

美国知名投资人、电影《大空头》原型史蒂夫·艾斯曼在接受媒体采访时表示，对太空探索技术公司资本开支需求增加以及该公司部分长期项目持怀疑态度，这类项目具有高度投机性，不大可能在短期内实现。

晨星公司股票分析师尼古拉斯·欧文斯认为，太空探索技术公司的公允价值仅为7800亿美元，当前公司估值过高。

布利克利金融集团首席投资官彼得·布克瓦尔表示，科技行业正迎来更多大型企业上市，而行业巨头股票回购节奏大幅放缓，将对市场供需带来影响。股票供应的大幅增加和股票回购需求的下降可能会限制市场表现。

由于募资规模巨大，投资者不得不卖出其他股票为投资太空探索技术公司筹集资金，这也被认为是近期美国股市震荡的原因之一。随着其他大型人工智能企业上市临近，美国市场可能迎来更多震荡。

《纽约时报》专栏作家杰夫·萨默13日撰文警告，投资者对巨型公司公开募股的狂热追逐可能是股市泡沫的先兆。他认为，太空探索技术公司定价过高，投资者接受这样的价格本身就令人不安，这表明股市已经进入危险区间。

萨默说，股市整体因人工智能公司表现走高，这其实让股市变得脆弱。国债收益率上升、地缘政治动荡和通胀显著上升已对市场构成威胁，股市很可能出现暴跌。

按照目前节奏，OpenAI等知名人工智能企业有望在今年秋季上市。基金经理贾斯廷·伯格纳指出，人工智能巨头争相上市不是好迹象，这释放的信号是落后者担心需求下降或衰竭。

市场预期美联储在今年年内有近60%的概率加息，美国还将在11月迎来中期选举，投资者担忧类似因素可能触发美股泡沫破裂。

来 源：新华网

原标题： SpaceX高光上市难掩美股泡沫担忧

记者：刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com