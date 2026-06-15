新华网 2026-06-15 10:41:47

中国驻菲律宾大使馆14日发布声明说，近期有中国公民反映，因入境材料不足或行程信息不清等，在菲律宾机场被拦截盘查，甚至遭遇遣返，赴菲中国公民应注意提前做好入境准备。

声明提醒说，免签并不等于可以无条件入境，菲移民官员有权依法对外国公民入境目的进行审查，并决定是否准予入境。外国公民如无法说明真实入境目的，无法提供相关证明材料，或存在异常入出境记录以及涉嫌非法务工等，均可能被拒绝入境。

声明提醒中国公民，为避免赴菲入境受阻，减少不必要损失，应确保护照有效期不少于6个月，随身携带酒店订单、往返机票以及能够证明入境目的相关文件；如实说明行程安排；准备资金证明，证明具备承担在菲期间各项开支的能力；遵守秩序配合审查。

声明还提醒中国公民应确保提供的全部信息真实、准确、前后一致，切勿试图以旅游等名义入境，实际拟在菲务工或从事其他与申报入境目的不符的活动。

来 源：新华网

原标题： 中国使馆提醒赴菲中国公民提前做好入境准备

记者：赵晨捷 李萌

本文转自：温州新闻网 66wz.com