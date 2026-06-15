新华网 2026-06-15 10:46:57

秘书长古特雷斯欢迎美国和伊朗宣布就和平协议达成一致，立即永久停火，重新开放霍尔木兹海峡，并确立了进一步谈判的框架。这是朝着和平解决冲突迈出的关键一步。

联合国秘书长发言人14日发表声明说，秘书长古特雷斯欢迎美国和伊朗宣布就和平协议达成一致，立即永久停火，重新开放霍尔木兹海峡，并确立了进一步谈判的框架。这是朝着和平解决冲突迈出的关键一步。

声明说，秘书长对巴基斯坦、卡塔尔、埃及、沙特阿拉伯、土耳其和其他地区国家在促成谈判达成一致方面发挥的建设性作用表示赞赏。秘书长希望各方能够巩固这一势头，加倍努力以最终解决冲突，秘书长同时重申，联合国随时准备支持各方实现持久和全面和平。

来 源：新华网

原标题： 联合国秘书长欢迎美伊达成谅解备忘录

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