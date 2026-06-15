新华网 2026-06-15 10:48:07

记者在上海举办的第十二届中国（上海）国际技术进出口交易会上注意到，今年上交会的参展企业首次突破千家，不少首发首展项目颇具亮点，中外创新技术“双向奔赴”成为新趋势。

中国创新科技走向全球，国际新科技在中国寻找机遇。记者在上海举办的第十二届中国（上海）国际技术进出口交易会上注意到，今年上交会的参展企业首次突破千家，不少首发首展项目颇具亮点，中外创新技术“双向奔赴”成为新趋势。

全球首个量产型体外合成蛋白质技术、全球首创介入三尖瓣修复器械……本届上交会共有高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业236家，聚焦数智化、绿色化转型，在先导产业、新兴支柱产业、未来产业等领域，集中展示一批硬核技术成果，其中首发首展项目15项。

上海市商务委副主任周岚介绍，本届上交会以“打造技术贸易新生态 共绘全球合作新篇章”为主题，设置1个主题馆展区、4大专业技术展区、1个创新及交易服务区，展览总面积约3.8万平方米，汇聚全球22个国家和地区、全国24个省区市创新成果，参展企业首次突破千家，达到1006家。

汇禾医疗带着K-Clip经导管三尖瓣环成形系统首次参展上交会，这款创新医疗器械通过血管穿刺就能达到外科手术的效果，相对传统的开胸手术费用和风险更低。“这款创新产品去年在国内获批后已经完成500多例手术，今年内有望拿到欧盟注册证。”汇禾医疗首席技术官徐军坦言，参展上交会的目的之一就是增加曝光度，为这款“中国智造”寻找更广阔的海外舞台。

汇禾医疗的K-Clip经导管三尖瓣环成形系统。新华社记者周蕊 摄

索菲丝智能科技（上海）有限公司项目经理林仕聪介绍，公司在上交会上展出“脑—眼—手”一体化智能打磨成套系统，核心硬件为XMOTOR六维感知智能磨机，这套创新成套方案在上交会上向海外国际客户推广。

整套系统分工明确：3D工业相机作为“眼睛”，无需人工绘制3D图纸即可自动完成工件三维建模；自研工业软件充当整套系统的“大脑”，依托海量工艺数据库自动规划最优打磨运动轨迹；XMOTOR智能磨机是整套架构中的“手”，在打磨作业过程中同步采集压力、扭矩、温度等六维工艺数据，形成打磨、数据采集、算法迭代的闭环，实现设备边作业、边优化工艺参数。

“XMOTOR智能磨机今年正式实现批量生产，现已部署于赛力斯整车生产车间，后续成套方案还将落地更多制造工厂产线。”林仕聪说。

索菲丝智能科技（上海）有限公司的XMOTOR智能磨机。新华社记者周蕊 摄

中国企业瞄准国际化之路，国际新科技也通过上交会纷纷亮相。本届上交会首次采用境内外双主宾城机制，其中，境外主宾城市由瑞士洛桑市与英国苏格兰城市群联手担任。瑞士洛桑市携洛桑联邦理工学院等18家科研机构和企业参展，达成12项合作意向。英国苏格兰城市群带来了24家智慧医疗、智慧能源与教育技术等领域创新成果，达成32项合作意向。

本届上交会还专门设立国际展区，来自德国、法国等国家和地区的26家境外贸易促进机构、商协会参展，组织了74家企业参展，展示机器人、精密制造、数字化解决方案等创新成果，并发布80余项技术合作需求，最终与国内企业达成了102项合作意向。

节能环保循环水格栅让烧烤无烟成为可能、解放人力的全自动橡胶搅拌机器人……今年，泰国展团参展规模实现跨越式增长，展区面积由上届的180平方米扩大至580平方米，参展项目从50多个增长至150多个，400多名泰国青少年发明家带着自己的创新科技成果以“未来发明家”的身份在现场与专业观众交流。

上交会上的泰国展团参展规模实现跨越式增长。新华社记者周蕊 摄

统计显示，本届展会意向成交项目数首次突破600项，共吸引观众超5.4万人次，专业观众占比超85%，配套活动吸引参会嘉宾9730人。现场设置了9个洽谈区，举办了116场双边对接活动，意向合作金额2.36亿元。投资孵化方面，技转上海专区展示了上海市概念验证服务平台能力清单、“AI技术经理人”垂类大模型，发布了国际国内3512项创新成果和605项企业创新需求，达成意向合作金额近17亿元。

来 源：新华网

原标题： 第十二届上交会促动中外创新技术“双向奔赴”

记者 周蕊、张梦洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com