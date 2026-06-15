新华网 2026-06-15 10:49:16

一些先前遭美国拒签的伊朗国足代表团成员最近重新申请签证，但仅4人获批，包括伊朗足协主席在内的多人再次遭拒，无法在伊朗队赴美参赛期间入境美国。

伊朗队定于当地时间15日迎来2026美加墨世界杯首战。伊朗队本届世界杯之旅颇为坎坷，一些先前遭美国拒签的伊朗国足代表团成员最近重新申请签证，但仅4人获批，包括伊朗足协主席在内的多人再次遭拒，无法在伊朗队赴美参赛期间入境美国。

由于获取美国签证不顺，国际足联此前已批准伊朗队在本届世界杯的驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市。伊朗国足代表团7日抵达驻地后，伊朗驻墨西哥大使阿布勒法兹勒·帕桑迪德说，70名代表团成员中仍有15人未获得美国签证。

据英国广播公司13日报道，其中10名此前没有获得美国签证的伊朗代表团成员在抵达墨西哥后重新申请美国签证，其中仅4人获批，伊朗足协主席迈赫迪·塔杰等6人再次被拒签。

这是6月5日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的世界杯奖杯“大力神杯”。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）

就伊朗队遭遇的签证问题，伊朗足协官员迈赫迪·穆罕默德·纳比指责国际足联“协调不力”。他说，这场签证风波“干扰了伊朗球员的适应能力”，使伊朗队相比其他参赛队伍“处于不利地位”。

根据赛程，伊朗队三场小组赛均将在美国境内进行，分别是15日和21日在洛杉矶对阵新西兰、比利时，26日在西雅图对阵埃及。伊朗足协9日说，伊朗国足将在小组赛首战前一天、即14日前往洛杉矶。

来 源：新华网

原标题： 世界杯首战前夕 伊朗国足代表团多人再遭美拒签

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com