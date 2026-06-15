潮新闻·浙江日报 2026-06-15 15:11:50

鼓声隆隆，水花飞溅，岸边呐喊震天……6月13日，2026年端午全国龙舟大联动（温州·瓯海站）暨温州传统龙舟竞渡展示活动在温州园博园激情开桨。近50支龙舟队伍近2000名划手齐聚园博园仙湖水域，在千年古河道上演绎传承不息的水上狂欢。

温州园博园所在地是温州龙舟文化的核心发源地之一。园博园所在的仙门河，史称前湖，汇集瞿溪、雄溪、郭溪三溪之水，自宋代起便有“龙舟竞渡”的记载。最盛时期140余艘龙舟在河道竞技，场面壮观。如今，古老的河道融入园博盛景，实现了生态禀赋与人文积淀的双向赋能。

本次活动不仅是温州园博园首次在水域范围举行的大型群众性活动，也是温州将国际园林盛会与“世界龙舟名城”建设深度融合的重要活动。

9时30分，龙舟队伍统一进闸集结，队员们身着各色队服，精神抖擞。“点睛”仪式后，一声令下，龙舟巡游队伍从主席台处水域陆续启航，首尾相接，单向行进，沿着中国馆景观水域破浪前行。一时间，鼓声如雷，桨叶翻飞，水面上画出一道道白色的浪痕。龙舟途经仙门道观、同舟桥，最终抵达任桥村终点水域。园博园水岸两岸挤满了观众，欢呼声、加油声此起彼伏。

参加活动的龙舟队伍汇聚了瓯海郭溪、潘桥等地的传统龙舟强队，并特邀鹿城、龙湾及温州女子龙舟队参演，充分展现了龙舟运动在温州的全民参与热度。其中，女子龙舟队划桨整齐有力，英姿飒爽，引得岸边观众频频鼓掌叫好，过程中还加入了千手观音造型表演和撒花环节，为传统竞渡增添了别样的柔美与诗意。

巡游环节结束后，有意竞渡的队伍在指定水域展开了激烈比拼——鼓手槌起槌落，舵手目光如炬，划手们齐声呐喊，龙舟如离弦之箭冲向终点。

据悉，2026端午全国龙舟大联动由中国龙舟协会指导组织，全国仅设六站，温州园博园成功入选。作为中国龙舟名城，温州近年来正全力向“世界龙舟名城”迈进。后亚运时代，温州不仅拥有国际标准的龙舟运动中心，更通过龙舟文化博物馆及千桌龙舟宴等载体，将竞技体育与民俗文旅深度融合。

来 源：潮新闻·浙江日报

原标题： 竞渡千年古河 端午全国龙舟大联动活动开桨

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com