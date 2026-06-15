新华网 2026-06-15 10:50:42

美国总统特朗普13日说，将提名其私人律师詹姆斯·麦克唐纳出任纽约南区联邦检察官，接替此前被他提名出任国家情报总监的杰伊·克莱顿。不过，即便特朗普正式提名，也需递交美国国会参议院审批。

美国总统特朗普13日说，将提名其私人律师詹姆斯·麦克唐纳出任纽约南区联邦检察官，接替此前被他提名出任国家情报总监的杰伊·克莱顿。不过，即便特朗普正式提名，也需递交美国国会参议院审批。

麦克唐纳曾任纽约南区联邦检察官办公室助理检察官，在特朗普首个总统任期内任职于商品期货交易委员会，在乔治·W·布什（小布什）总统任内就职于白宫法律顾问办公室。2021年，麦克唐纳以合伙人身份加入苏利文·克伦威尔律师事务所，是处理特朗普被控向艳星丹尼尔斯支付“封口费”案的律师团队成员之一。媒体注意到，现任纽约南区联邦检察官、刚被特朗普提名出任国家情报总监的克莱顿也曾在该律所工作。

这是6月7日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者李睿摄

特朗普13日在社交媒体上发文称，麦克唐纳“深受执法界同仁、法律界人士及司法界人士的尊重”，可以胜任纽约南区联邦检察官职务。

纽约南区联邦检察官被认为是美国最具影响力的检察官职位之一，该检察官办公室以审理备受瞩目的金融犯罪、涉恐及公职腐败等案件闻名，相比司法部负责监督管理的其他92个联邦检察官办公室，该办公室一贯享有更大的自由裁量权。

就在本月8日，特朗普正式提名其前私人律师、代理司法部长托德·布兰奇为新一任司法部长，接替4月离职的帕姆·邦迪，相关提名已递交国会参议院审批。布兰奇早年在纽约当过检察官，2023年受特朗普聘请加入其律师团队，参与辩护的官司也包括“封口费”案。

来 源：新华网

原标题： 特朗普拟提名其私人律师为联邦检察官

记者 乔颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com