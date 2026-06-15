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温州龙港：群众垂钓时不慎落水 民警上演三分钟教科书式救援

学习强国温州学习平台 2026-06-15 11:52:10
近日，温州龙港一名群众垂钓时不慎落水，命悬一线。辖区民警赵奕恺迅速出警，规范穿戴救援装备后纵身入水，仅用不到三分钟便将落水者安全救上岸。

　　近日，温州龙港一名群众垂钓时不慎落水，命悬一线。辖区民警赵奕恺迅速出警，规范穿戴救援装备后纵身入水，仅用不到三分钟便将落水者安全救上岸。

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原标题： 温州龙港：群众垂钓时不慎落水 民警上演三分钟教科书式救援

作者：林叶

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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