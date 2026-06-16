瓯海眼镜小镇“二次创业”之问：“前店后厂”，产业链优势还在吗？

温州日报 2026-06-16 08:24:00

“前店后厂”是温州专业市场的典型表现。历经数十年市场风云，这一模式的优势还在不在？记者走进瓯海眼镜小镇探寻答案。

温州网讯 车子沿瓯海大道拐入景屿路，路口会看到一副金属做的、造型有些夸张的“眼镜”。这就意味着：眼镜小镇到了。

小镇不是镇，是为瓯海眼镜产业而生的市场集群。“世界眼镜看中国，中国眼镜看瓯海”，它用这雄心勃勃的宣传语，呼应着自己的大名——中国（瓯海）眼镜小镇。

小镇，是中国的。温州眼镜七成在瓯海，瓯海眼镜年产值超170亿元，无愧“中国眼镜生产基地”之称。

小镇，也是世界的。产品远销全球100多个国家，2025年全区眼镜外贸出口额近60亿元。

小镇，更是牢牢生长在这片3.9平方公里土地上的。

走进小镇，一间间店铺临街而立。光学镜、太阳镜、儿童防控镜、隐形眼镜等整齐陈列。有顾客想要试戴，店员立马递上一副。

这背后是生产车间。切割、打磨、组装、调试，工序高效流转。不一会儿，成品眼镜陆续走下生产线。

店铺在前，直面市场需求；工厂在后，快速响应订单。“前店”与“后厂”工贸一体紧密联动。

著名社会学家费孝通曾在《小商品 大市场》里专门介绍温州专业市场“以商带工”的特点。“前店后厂”正是其典型表现。历经数十年市场风云，这一模式的优势还在不在？记者走进这个“镜”界，探寻答案。

从“家庭作坊”到“世界工厂”

这条来时路，印满了“产销协同”的足迹，从乡村伸向全国，走向世界。

上世纪70年代末，一批敢拼敢干的温州能人，嗅到了小小眼镜背后的商机：当时一副眼镜售价2元，而普通工人月工资仅40元左右。一时间，家庭式眼镜作坊如雨后春笋般涌现。

进入90年代，完成原始积累的创业者们租车间、办工厂，瓯海因毗邻市中心、交通便利，逐渐成为产业集聚的“新码头”。自产自销，使“前店后厂”初具雏形。

一个改变命运的节点发生在1993年。宁波客商将欧洲最大的眼镜产品采购商之一“欧洲光学”的订单转给温州眼镜企业。在接下来相当长的一段时间内，“欧洲光学”在温州的眼镜年采购量超百万副，订单金额超2000万美金。“海外订单太大了！”很多业内人士对此记忆犹新，这笔大生意打开了温州“眼镜人”的眼界。从此，众多眼镜工厂抢抓外贸机遇，叩开了外销的大门。

今天的行业“巨头”瓯海眼镜有限公司，正是在那股热潮中诞生的。2001年，20岁的王风华接手管理这家200多人的低端眼镜工厂时，他做了一个决定：招好的设计师，自己开发眼镜版型。在大多靠贴牌代工壮大的温州眼镜工厂中，这成了异类。如今，“瓯海眼镜”与多家国际高端品牌稳定合作。“我们的优势是有完整的产业链，能迅速整合资源，满足海外客商的要求。”总经理王风华说。

供应链的能力，也决定了瓯海眼镜产业的竞争力。到2017年，瓯海已集聚500多家眼镜企业，产业链产值突破百亿元。

但费孝通1994年重访温州时曾预警：这种自发性和原始性的“大市场”，“随着开放和改革的步步深入，它的局限性会逐渐显现出来”。2020年春节后，问题暴露出冰山一角。在全球疫情与贸易环境叠加冲击下，高度依赖外贸、贴牌的眼镜企业遭遇重创。

瓯海眼镜，亟需“第二次创业”。

把“24”变成“322”

风浪来时，大货轮要领航破浪，小舢板则要连舟成阵。

疫情发生后，眼镜，这个一端牵着千家万户生计，一端系着区域发展的产业，被推到了悬崖边。

瓯海区委、区政府并非坐等危机。早在2017年，他们就利用视觉健康创新发展国际论坛等时机“借船出海”，推介谋划中的“中国眼镜之都”——中国（瓯海）眼镜小镇，还聘任温州医科大学附属眼视光医院终身名誉院长瞿佳为“名誉镇长”。

2018年，小镇启动建设，规划总面积3.9平方公里。“产业支撑市场、市场带动产业”的理念很清晰：要把“前店后厂”从单个企业的生存之道，升级为整个产业集群的竞争武器。

小镇就像一个巨大的商城，集中展示着瓯海眼镜的产业水平与合作商机。但谁来当“总店长”？

瓯海经济开发区党工委书记谢东记得一次“偶遇”。在广州一场商务活动上，他发现身边坐的正是广州温州商会眼镜分会会长蔡启省。谢东把家乡的规划一一道来，蔡启省心动了：“小镇‘前店后厂’的模式非常吸引我，再加上温州眼镜展的名气越来越大，又有这么多做现货的贸易商——这三个条件，全中国找不出第二个地方。”

2019年5月，中国（瓯海）眼镜小镇品牌街正式亮相。蔡启省同小镇一起，开始了一场招商战役。“只有把前店做‘大’，后厂才会有订单。这里的‘大’，不光是规模，更是品牌。”他将小镇定位为“眼镜源头工厂现货市场”。

一家一家地跑，一家一家地谈，到2026年3月，小镇品牌街入驻商户已从低谷时的24家变成322家，2024年交易额达35亿元，2025年增至40亿元。“通达光学”“冠豪眼镜”等本土龙头企业率先入驻，依视路、明月镜片等知名品牌也相继落地。更多的，则是本地中小微眼镜企业加入其中“抱团”作战、增强战斗力。

明月镜片浙南运营中心负责人谢钦节是首批入驻的商户，当时店名还叫“康弘眼镜”：“我们就是看好集聚效应。背靠工厂源头，货源足、价格优，现在新增了现货销售、订单定制，传统优势有了新内涵。”

“镜来看看”是“前店后厂”的典型代表，店内展品均为自主研发，背后是每月3-4万副眼镜的稳定产能。设计团队负责人潘建鸥说：“‘前店后厂’给了我们展示能力的窗口，也给了客户下单的信心。”

小镇的诞生开启了产业集群的“第二次创业”，而小镇本身也踏上了“二次创业”的新征程。二期项目正在建设中，预计今年7月底全面结顶，在“前店后厂”的老底子上一步一步走出新路子。

到海里去，到潮头去

“前店”的门开得有多大，“后厂”的路就能走得有多宽。

强者愈强，是专业市场的规律。当头部企业与中小厂商拉开距离，数量众多的“腰部”“腿部”怎么活出新生？瓯海眼镜小镇的探索是：开好三间“大店”。

第一间“大店”，是龙头做产业集群的“形象店”。“瓯海眼镜”“通达光学”等头部企业不仅是生产商，更是区域品牌的活招牌。国际客商对龙头的认可，转化为对整个产业集群的信任——小厂因此有了更多被看见的可能。

第二间“大店”，是展会做海外市场的“移动门店”。“任何一次机会都不能放过。”蔡启省说，去年他带着企业跑米兰、跑巴黎、跑香港、跑上海，能去的展会一场不落。小镇还成立了现货专委会，成员近300家，通过短视频精准引流，强化“全球现货中心”的品牌形象。

第三间“大店”，是AI做跨界的“前沿店”。在群雄环伺的眼镜行业，国际有依视路、蔡司的技术与品牌高墙，国内有鹰潭、丹阳的集群追击，瓯海如何突围？费孝通先生对专业市场曾有一个论断：“联合是生产力发展到一定阶段的产物和必需。”在瓯海，这场“联合”有了一个前沿的落脚点——AI。

2026年数据安全发展大会上的“网红”眼镜Looktech，由瓯海眼镜有限公司与浙大团队创办的“回车科技”联手打造，不仅能听音乐、拍视频，还能接入AI大模型进行实时交互。在产量相同的情况下，Looktech产值达到传统眼镜的6倍，去年底已将首批价值900万元的产品发往北美。王风华这样定位双方的分工：“科技公司懂算法，我们懂人体工学和制造。”为了深度绑定，“瓯海眼镜”还投资了“回车科技”，因为当时代浪潮来袭时，“你必须自己下海，跟他们一起游。”

这并非孤例。“辰芯科技”将深圳物联网技术嫁接入瓯海眼镜产业链，总经理范昕潮认为当地产业基础至关重要，“没有传统功底，智能就是空中楼阁”。杭州光粒科技高端AR项目近日落地瓯海，也正是看中这一扎实的制造“地基”。

谢东认为：“发展智能眼镜不是另起炉灶，而是在传统产业基础上迭代升级。”三间“大店”逻辑同归：龙头撑场面，展会拓市场，AI换赛道。瓯海眼镜的“二次创业”，正在这三条线上同时发力。

未竟之问

码头永远在迎接下一个潮头。

今天的眼镜小镇，已不是那个只靠贴牌冲量的“超级工厂”。全球客商的采购需求在这里汇聚、碰撞，反向塑造着行业潮流。“我们自己成了风向标。”蔡启省说。

但新的追问随之而来。

空间之问：传统“前店后厂”的格局，能否装得下智能眼镜、高端制造这些新东西？小镇二期正在建设中，它能不能撑起新的产业梦想？

生态之问：当小镇从“卖货”转向“卖品牌、卖服务、卖体验”，政务服务、设计研发、知识产权保护这些“看不见”的配套，跟得上吗？

代际之问：“前店后厂”的接力跑不断向前，谁来做接棒人？

长期关注小镇发展的市决咨委委员朱康对认为，“前店后厂”模式，反映的是温州创业者在有限空间内深挖潜能、提升质效的创新思维。“小镇集研发设计、产品展示、商贸交易于一体，目的是整合温州眼镜生产、贸易等优势资源，实现产业的全面升级。”他说，步入人工智能时代，要持续强化科技赋能、政策扶持、要素供给，聚力构建产学研医协同的现代化产业生态。

小镇的计划清单上，写着答案的一部分：推进“进机关、进企业、进学校、进社区”护眼护镜公益活动，让瓯海眼镜走近更多消费者；组团参加米兰展、巴黎展，擦亮区域品牌；投入500多万元加快配套设施建设，联动园博园等周边热门点位设计文旅线路……

“前店后厂”的产业链优势还在吗？小镇，在奋力作答。

来 源：温州日报

原标题： “前店后厂”，产业链优势还在吗？——瓯海眼镜小镇“二次创业”之问

记者 缪眎眎 姜巽林 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com