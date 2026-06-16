温州日报 2026-06-16 08:24:00

牢牢把握产业型城市定位，推动项目招引量质齐升，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范提供有力支撑。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰赴瑞安市调研重点制造业项目招引落地工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于制造强国的重要论述，紧扣省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，牢牢把握产业型城市定位，紧紧咬住制造业发展不放松，推动项目招引量质齐升，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范提供有力支撑。

走进华峰集团材料研究院，张文杰详细了解企业产业布局、创新研发、产品应用等情况，希望企业加强技术攻关和前瞻布局，深化与上下游产业链的协同联动，着力打开发展新空间。来到博泰智能汽车零部件制造基地，张文杰实地察看项目推进情况，勉励企业坚持以科技创新为引领，加速扩大产能规模，不断拓展多元业务，持续提升核心竞争力和市场占有率。

在随后召开的座谈会上，张文杰听取相关情况汇报，并指出，紧抓制造业项目招引落地是落实制造强国战略、提速打造工业强市的题中之义，是培育壮大发展新动能、推动经济稳进提质的关键支撑。要以工业倍增计划为牵引，坚持以项目为中心，持续提升专业能力，不断优化政务环境，全面加强要素保障，精准发力招大引强，奋力跑出制造业项目招引落地加速度。

张文杰强调，要聚力拓宽源头，精准对接国家战略布局，准确把握技术变革方向和需求变化趋势，绘好产业链“鱼骨图”，制定精准“招商图”，以“链式思维”开展延链补链强链；聚力改进方法，加强研究和分析，拓宽视野和渠道，保持沟通和对接；聚力闭环管理，强化专班推进，加强过程协调，持续助企成长。要加强组织领导，坚持把招商引资作为“一把手工程”来抓，压紧压实各方责任，深化部门协同联动，提升资源调配能力，凝聚更强合力。

副市长王振勇参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰赴瑞安调研重点制造业项目招引落地工作 招大引强 提质增效

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com