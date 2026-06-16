温州启动2026年国际禁毒日主题宣传

温州日报 2026-06-16 08:24:00

昨天，“你我参与·守护未来——防范青少年药物滥用”温州市2026年“6.26”国际禁毒日主题宣传活动在温州举行，开启我市全民禁毒主题宣传系列活动。

温州网讯 今年6月26日是第39个国际禁毒日。昨天，“你我参与·守护未来——防范青少年药物滥用”温州市2026年“6.26”国际禁毒日主题宣传活动在温州吾悦广场举行，开启我市全民禁毒主题宣传系列活动。

市委副书记、政法委书记王军出席。市政府党组成员、市公安局党委书记王凌致辞。

近年来，全市上下坚决贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，坚持厉行禁毒方针，持续完善毒品治理体系，以常态化严打惩治毒品违法犯罪、社会化管理实现人员平安关爱、数字化改革赋能禁毒科技、全民化普及禁毒预防宣传教育构建“打防管控宣”一体化禁毒工作格局，2025年被国家禁毒委员会命名为“全国禁毒示范城市”，禁毒工作取得阶段性成效。

活动为市教育局授发《中小学生毒品预防专题教育手册》，该手册将作为“禁毒宣教融合行”宣传载体之一，推动识毒防毒知识深度融入课堂教育。“浙BA城市争霸赛温州队”5名队员接受“浙BA温州团队”禁毒形象大使聘书，与现场青少年学生集体宣读禁毒宣言。54位来自教育、公安、法检、司法、卫生健康各领域专兼职同志成为市级禁毒讲师，讲师团部分讲师上台接受聘书，代表交流禁毒宣讲计划。他们将作为禁毒宣讲“尖兵”队伍奔赴全市社区、学校、企业、农村、家庭、场所，开展丰富多彩的禁毒宣传活动。

现场举行与禁毒主题相融合的龙狮、快闪活动，设立防范成瘾性有害物质及青少年药物滥用宣传科普展和“禁毒+非遗”特色展区。

来 源：温州日报

原标题： 我市启动2026年国际禁毒日主题宣传

你我参与 守护未来

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com