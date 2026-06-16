海风吹来咖啡香 洞头“含咖量”缘何持续走高？

温州日报 2026-06-16 08:24:00

今年以来，洞头已有10余家特色咖啡馆密集上新。一群“上岛青年”，正把废弃的码头、老旧的民房、闲置的油罐，变成一个个飘着咖啡香的青春驿站。

温州网讯 昨天，洞头半屏岛，海浪拍打着礁石，海风里除了熟悉的咸湿味，还多了一缕浓郁的咖啡香。

上午9点，随着第一杯咖啡从一座高12米的巨型储油罐中递出，这个占地15亩的半屏岛油罐公园正式对外营业。这处由两座1000吨级退役油罐改造而成的文旅新地标，一天之内就在不少人的朋友圈里刷屏。

其实，半屏岛油罐公园只是洞头“海咖”版图上最新的一块拼图。今年以来，当地已有10余家特色咖啡馆密集上新。一群“上岛青年”，正把废弃的码头、老旧的民房、闲置的油罐，变成一个个飘着咖啡香的青春驿站。

油罐不装油了，装咖啡

半屏岛油罐公园的前身，是一座建于1966年的老油库，也曾是洞头渔船的“能量站”。2021年，随着海域规划调整和文旅开发，这座服务了半个多世纪的油库正式关停。

走进油罐公园，最显眼的当属眼前这两座巨型油罐，罐体上完整保留着中石化Logo。其中，一号罐变身“瀑布咖啡体验馆”，200个休闲座位错落有致，罐内弧形楼梯盘旋而上。内部装饰融入海洋文化元素，如梅花造型柱、贝壳灯等。坐在里面，透过观景窗，海景一览无余。二号罐则化身为“海岛文创艺术空间”，里面陈列着洞头海陶等本土非遗文创产品，还有原址老照片，讲述着这座老油库的前世今生。

“刚来看场地时，罐体变形了，山体也需要修整。”半屏岛油罐公园主理人、90后洞头姑娘叶倩影回忆。东屏街道联合中国石化浙江石油温州分公司，对罐体进行加固、打磨、重新切割窗户。山顶废弃的消防水池被改造成人造瀑布；园区里的指示牌，是用旧管道焊成的。

园区里有一家主打本土海鲜的“渔宴餐厅”，保留了早年石头基座。公园还依托现存古石道肌理打造原生山体休闲公园，沿线布设四座观景平台，游客可以登高俯瞰海湾全景。

“洞头一直缺一个大型的滨海休闲公园。我们希望把这里打造成一个本地人愿意带孩子来，游客来了不只是拍张照就走的地方。”叶倩影说。

东屏街道有关负责人表示，半屏岛油罐公园的转型落地，是洞头助力半屏山海洋国家级旅游度假区创建、创新盘活工业遗产的具体实践。下一步，将不定期推出海岛音乐会、落日咖啡市集、油罐灯光秀等主题活动；联动半屏山景区、韭菜岙沙滩、七彩洞头村等周边景点，推动过路游客转化为过夜游客。

洞头“海咖”，不一样的味道

从崖顶到海边，从渔村到码头，10余家各具特色的海岛咖啡馆在今年密集开业。

在东岙顶村，藤壶文化艺术馆刚开放不久。该艺术馆里的咖啡区域，创新地将藤壶融入咖啡，吸引不少人专门来尝鲜。藤壶生长在险峻的礁石缝隙中，采摘过程极具危险性。过去，村民们退潮后去礁石上采藤壶，是一代人的生计。

藤壶文化艺术馆的主理人是一群年轻人，由温州大学文化特派员郑敬玉带着团队孵化。他们把藤壶肉取出来，低温烘烤、研磨成粉，融进咖啡液里，创新出一款“藤壶咖啡”。口味与海盐拿铁类似，更多了一股鲜甜。

“我们想做的是‘在地化’。”负责运营的00后青年高安泽说，“藤壶是这里的记忆，我们把记忆做成咖啡、做成披萨，做成耳环、摆件等文创品，让年轻人用他们喜欢的方式重新认识这个村子。”

这里更是藤壶文化展示馆，里面有非遗作品、海陶产品，还有师生共创的藤壶陶艺杯、艺术装置藤壶花。二楼将来还会做研学活动。

在东岙顶村的山顶，另一家“崖顶咖啡”也于“五一”期间开业。主理人项上宸是鹿城人，2002年出生，在主城区已开了7家咖啡店。“这里视野最好，能看到整片沙滩和民宿群。”项上宸说。“五一”期间，这里日均营业额达数千元。他还打算引入渔家厨娘特色餐饮，增设乐队演出，打造“咖啡+音乐+美食”综合体验空间。

据洞头区文旅局统计，目前，洞头咖啡、轻食类新业态已增至近30家。

上岛创业，年轻人为何偏爱洞头？

为什么这么多年轻人愿意来洞头开一家“海咖”？

洞头坐拥302个岛屿，优质的海岛资源禀赋，天然适合打造差异化的消费场景。崖顶咖啡的窗外是整片沙滩和蔚蓝大海，油罐公园由工业遗迹改造而成，藤壶艺术馆里能喝到独特的海味咖啡——这种独一无二的体验，是城市精品咖啡馆给不了的。

更关键的是，年轻人的心态变了。“以前在杭州工作，总觉得很焦躁。回到洞头，看到这片海，心态一下子就好了。”浢福主义主理人杨捷伊说。“我喜欢海，不是说躺平，而是做自己喜欢的事，顺便把钱赚了。”2002年出生的永嘉姑娘黄煜淇，如今是藤壶文化艺术馆团队的一员。“这里发展潜力大，不仅能实现个人价值，还能带动村里人一起致富，比坐办公室有意思。”叶倩影有民宿运营与设计经验，当街道邀请她来做油罐公园主理人时，她一口就答应了。

这种“既要事业，也要生活”的想法，在受访的年轻创业者中几乎成为共识。他们不再把“赚大钱”当作唯一目标，更看重价值感、自主性和环境舒适度。

当然，光有情怀是不够的，政府的“保姆式”扶持也很重要。在东岙顶村，政府把崖顶咖啡的毛坯房建好，硬装做好，水电布局都设计好，运营方只需要带设备、带人来。街道和村委全程协助，从图纸优化到证照办理，一站式服务。这种“政府投资+青年团队轻资产运营”的模式，大大降低了创业门槛。

洞头还推出了“青年上岛计划”，给18岁—40岁的创业者提供7天免费食宿体验，利用闲置资产打造多个“海创空间”，由成熟的创业者做“主理人”，带着新来的年轻人认识洞头、对接资源。近日，洞头还发布了《青年返乡入乡合作创业“新十条”》，包含创业补贴、租房补贴、创业担保贷款、技能提升奖励等福利。洞头区文旅局对新开办的特色餐饮、咖啡、文创等业态首店，实际投资50万元以上的，按10%一次性补助，最高可补助20万元。

“我们不只是把人引进来，还要让他们留下来、发展好。”洞头区人社局相关负责人介绍，2024年以来，“青年上岛计划”已吸引5000多名年轻人登岛体验，其中800多人留岛创业，2200多名大学生来岛上就业。

记者手记>>>

政府“搭好巢” 青年“轻装飞”

采访期间，一个细节让我印象深刻。当我问崖顶咖啡主理人项上宸开店投了多少钱时，他笑着说：“轻装上阵！”

半屏岛油罐公园也是如此。面对两座千吨级废弃油罐，政府出资进行加固、打磨、改造，还专程请来杭州的设计团队进行整体设计。叶倩影和她的小伙伴们，只要带着创意和热情来大展拳脚。

政府的扶持政策同样是实打实，不玩虚的。不管是“青年上岛计划”，还是刚发布的“新十条”，都是立足洞头实际，对上岛体验、创业的年轻人提供多方位的扶持。

有人说年轻人创业难，缺资金、缺场地、缺门路。洞头的解法是：政府把“硬骨头”啃掉，把“坑”填平，让年轻人只管带梦想上岛。这种“保姆式”服务，是一种“双向奔赴”，托起的正是一颗颗想要在海边扎根的心。

来 源：温州日报

原标题： 老油罐变身咖啡空间，藤壶粉调出海味特饮

洞头“含咖量”缘何持续走高？

记者 黄文盈 通讯员 陈蓓蓓 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com