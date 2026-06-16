温州4个品牌入选首批“浙江精品”

温州晚报 2026-06-16 08:33:00

近日，全省首批“浙江精品”名单出炉，我市4家企业成功入选，覆盖高端装备、新材料、现代服务、电气制造领域，展示了我市从“质量立市”迈向“品牌强市”的扎实成效。

温州网讯 近日，全省首批“浙江精品”名单出炉，我市4家企业成功入选，覆盖高端装备、新材料、现代服务、电气制造领域，展示了我市从“质量立市”迈向“品牌强市”的扎实成效。

此次入选的4家企业和申报项目分别为百盛联合轨道交通、华峰化学千禧牌氨纶纤维、温州医科大学附属眼视光医院明眸工程眼健康服务和正泰电器低压电器。

百盛联合集团有限公司深耕交通基础设施轨道交通板块投资建设运营。在国家“双示范”杭温高铁项目中，积极探索铁路混改与社会资本参与重大基建的模式，建立标准化质量管理体系，实施全过程动态监管。

华峰化学公司千禧牌氨纶是一种性能优异的聚氨酯弹性纤维，是理想的高附加值纺织原料。千禧牌氨纶已成为全国单项冠军产品，产品突破多项关键核心技术，产品性能对标国际一流，产量规模全球第一。通过持续技术创新，公司经编用氨纶等产品打破国际品牌垄断。

温医大附属眼视光医院“明眸工程”立足眼科医疗特色，近20年来，团队足迹遍布17省市，30余次深入高海拔藏区，行程200多万公里，累计筛查超100万人、手术4.2万余例；筹措近2000万元，建成11个眼视光中心，培养20名藏区专业人员，两次荣获“中华慈善奖”。

浙江正泰电器股份有限公司专注智能电气领域，布局全球八大研发中心，形成开放协同的全球化研发体系。公司主导或参与数百项国家及行业标准制定，拥有授权专利万余项、省部级以上科技奖70余项。依托20多个全球制造基地及行业领先的数字化工厂，正泰低压电器智能制造获评工信部制造业单项冠军与首批“未来工厂”。

“浙江精品”面向制造、农业、服务业、工程建设四大领域布局精品培育，通过严苛的技术、标准、质量、市场、社会责任的全维度评审，代表了省内各行业品质标杆、技术前沿与品牌实力。

来 源：温州晚报

原标题： 我市4个品牌入选首批“浙江精品”

记者 陈培培 通讯员 温市萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com