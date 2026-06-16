温州日报 2026-06-16 08:43:00

随着夏日来临，园博会“送你一颗春天的种子”全城接力活动送出的种子盲盒也相继进入花期，种植成果有奖征集活动正式开启。

温州网讯 “朝开暮谢，一日浪漫。从盲盒种子到花开，慢下来的时光，都有了答案。”日前，市民柴女士在朋友圈晒出一盆紫色的牵牛花，引来一片点赞。随着夏日来临，园博会“送你一颗春天的种子”全城接力活动送出的种子盲盒也相继进入花期，种植成果有奖征集活动正式开启。

“送你一颗春天的种子”活动是园博会“诗画山海·共享绿色生活”主题的具象化实践，活动以种子为情感纽带与传播载体，引导市民持续种植与分享，实现“领一颗种子，当一次园博宣传大使”的目的。从去年9月在市区公园路首次亮相，到此后走进校园、乡镇、社区、企业，这场绿色接力已陆续向社会各界发放2万余份承载希望的种子。特别是今年3月以来，种子进校园活动密集开展，引发学生群体的广泛参与。

如今，这些从盲盒里“盲选”出来的种子，很多已经开出美丽的花朵。柴女士说：“领的时候完全不知道是什么种子，看着它一天天发芽、长叶、开花，比拆盲盒惊喜多了！”不少参与者和柴女士一样，也纷纷在种植群里晒出自己的种植收获。

为了让更多人共享这份绿意与喜悦，活动执行团队即日起向广大参与者征集种植成果。请您整理种植过程中的图片或视频，写下属于自己的种植故事或感悟，于6月30日前发送至指定邮箱：867858968@qq.com。我们将对投稿作品进行评选并集中展示推送，入围者可获得园博园相关文创产品奖励。

扫码了解征集细则

从秋日相遇到初夏花开，从一粒种子到满盆芬芳。这场绿色接力，既承载着共享绿意的初心，也传递着温暖相伴的美好期许。欢迎参与过种子盲盒活动的市民踊跃投稿，一起分享花开的喜悦。

来 源：温州日报

原标题： “送你一颗春天的种子”有奖征集 花开时刻等你来分享

记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com