温州日报 2026-06-16 08:43:00

昨天，苍南县乡村片区组团发展部署会召开。会议释放出一个鲜明信号：全县六大片区组团不拼规划多漂亮、不看场面多热闹，将80%的使用资金投到产业上，投到能直接带动村里发展、群众增收的实体项目上。

温州网讯 昨天，苍南县乡村片区组团发展部署会召开。会议释放出一个鲜明信号：全县六大片区组团不拼规划多漂亮、不看场面多热闹，将80%的使用资金投到产业上，投到能直接带动村里发展、群众增收的实体项目上。

为什么如此强调产业？2025年，苍南县村集体经济经营性收入平均仅93.7万元，不到温州市平均水平的三分之一，营收30万元左右的“边缘村”还有83个。去年，苍南虽已被调出山区海岛县序列，但家底仍不殷实，靠一个村单打独斗难破局。正是这样的压力，让片区组团作为关键一招走向乡村振兴一线。

会上发布的《苍南县乡村组团工作机制》明确提出，全县6个省级重点村组团片区——金乡镇华星片区、马站镇中魁片区、灵溪镇双岭片区、钱库镇项东片区、桥墩镇矴步头片区和赤溪镇中墩片区，要以产业为纽带，以资源整合为路径，以共同富裕为目标，具体化、场景化、可操作地打造一批可复制、可推广的标志性成果。

六大片区各有各的“产业经”。金乡镇华星片区锚定“水乡农耕·禾蛋共生”定位，把蛋鸡养殖和粮油种植两大主导产业拧成闭环：鸡粪制成有机肥反哺农田，同时推开订单农业和保底收购。金乡镇党委书记陈忠松介绍，片区共谋划实施8个重点项目，总投资8550万元，已完成投资3960万元，将坚持做到建成一批、启动一批、谋划一批，实现每个项目建成后资产归村、收益到人。

马站镇中魁片区则把一只四季柚做成了全产业链。一产环节联合亚作所打造标准化种植基地，二产环节研发出精油、香氛、洗浴等衍生品，三产环节同步打造四季柚博物馆和“呦马站”IP文创产品，盲盒、冰箱贴等20款产品正在开模。马站镇党委书记王正时表示，片区即将上线“共富码”小程序，串起片区五大乡村消费场景，让打卡流量真正变成消费“留量”。

灵溪镇双岭片区主攻“乡野7号公路”IP，大观村的陶艺DIY和文创网红墙、双岭村的千亩稻虾基地、过港村的红糖工坊各有卖点，推行“40%收益归本村、60%五村统筹”的分配模式，村民拿租金、股金、薪金，项目全部建成后预计提供就业岗位130个以上。钱库镇项东片区由6个村各出资100万元成立强村公司，单个村年收益最高可达18万元，每年收益的30%用于帮扶低收入农户。桥墩镇矴步头片区实行“四统双联”——统一规划、统一管理、统一招商、统一品牌，发行“文旅通票”，游客可以凭一票通游四村。赤溪镇中墩片区依托千亩围塘和“最美日出”摄影基地，推进紫菜全产业链技改和沙滩修复项目。

苍南正紧紧扭住产业“牛鼻子”，以片区化、组团式发展形成集聚效应，构建特色鲜明、链条完整、带动力强的乡村产业，带动一方发展、带富一方百姓。

来 源：温州日报

原标题： 苍南乡村六大片区组团发展吹响集结号 80%资金投到产业上

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com