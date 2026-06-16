往返温州红原“空中快线”再起航 山海再续两地情

温州日报 2026-06-16 08:43:00

昨天，温州至红原直飞航线圆满完成新航季首次双向通航任务，这条承载浙阿深厚情谊的“空中快线”再度起航，为两地对口协作、文旅互通搭建起高效空中通道。

温州网讯 长空架通途，山海续新篇。昨天，温州至红原直飞航线圆满完成新航季首次双向通航任务：上午9时20分，西藏航空TV9997航班从红原起飞奔赴温州；下午1时40分，返程航班从温州顺利返航红原。这条承载浙阿深厚情谊的“空中快线”再度起航，为两地对口协作、文旅互通搭建起高效空中通道。

该航线实际为成都（双流）—红原—温州三地联动航线，由西藏航空空客A319执飞，夏航季每周一、周五固定执飞，去程：7:30成都起飞，8:40抵红原，9:20红原续飞，12:50抵温州；返程：13:40温州起飞，16:50抵红原，17:30红原起飞，19:00返成都。温州红原往返单程约3小时，一站式串联西南枢纽、高原秘境与东海之滨，实现都市烟火、高原风光、滨海风情的无缝衔接。作为东西部协作的空中走廊，该航线打通了西部高原与东部沿海的资源通道，助力优势互补、互利共赢。

据悉，往返温州红原直飞航线于2025年7月21日在浙阿两地党委政府高位统筹、全力推动下成功复航，运营成效亮眼。根据浙江省驻阿坝州帮扶工作队统计数据，航线复航首两个月（2025年7月21日至9月21日），累计保障航班17班次，完成旅客吞吐量4516人次，平均客座率达51.88%，较2023年34.83%的客座率大幅提升17个百分点，刷新航线运营历史纪录。

成绩的背后，是浙阿两地精准联动、双向赋能的政策协同与深度合作。为激活航线客流，温州、阿坝因地制宜推出双向文旅惠民政策。温州市推出“一张机票游温州”景区优惠，阿坝州则对浙江籍游客实行13家国有A级景区免票政策，双向优惠形成强大客流引力。同时，阿坝州发改、文旅、工会、教育等部门将公务出行、职工疗休养、研学旅行等资源向航线倾斜，探索出“航空+文旅+产业”的融合发展新路径。

如今，该航线已成为促进民族交往、交流、交融的战略纽带。两地共同打造的“浙里阿坝石榴红”研学品牌，每年暑期组织阿坝少年走出高原看世界。直航让孩子们告别长途辗转，轻松开启开阔眼界的旅程。

时值六月中下旬，红原草原渐绿，花海初绽，迎来一年中最美的季节。依托温州直飞红原航线便利，“秘境征途·阿龙路”云端牧道穿越自驾活动同步启幕，不少温州游客搭乘当日直飞航班奔赴红原，沉浸式体验高原自驾、马背游牧特色行程。平均海拔3500米的高原净土，盛夏均温仅18℃。月亮湾、俄么塘花海、瓦切塔林、日干乔湿地等景点风光旖旎。此外，红原还将陆续举办雅克音乐季、牦牛文化节、赛马节等系列文旅活动。无论是对口支援的考察团队、研学少年，还是慕名而来的游客，这条航线都为他们打开了便捷之门。

浙江省驻阿坝州帮扶工作队表示，未来将持续锚定“提升客流量”核心目标，优化航线产品，拓展客源渠道，探索可持续运营模式，全力将往返温州红原航线打造为对口支援和东西部协作的示范工程，让这条承载着团结、发展与幸福的空中航线飞得更稳、更远、更久。

来 源：温州日报

原标题： 浙阿协作新航季 山海再续两地情

往返温州红原“空中快线”再起航

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com