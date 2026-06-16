温州市全民禁毒集中宣传教育活动开启 浙BA温州团队被聘为温州禁毒形象大使

温州日报 2026-06-16 08:43:44

昨日上午，温州市“6·26”国际禁毒日主题宣传活动在龙湾举行。浙BA城市争霸赛温州队登台亮相，成为温州禁毒形象大使矩阵中一股活力四射的新力量。

浙BA温州队代表登台亮相，成为温州禁毒形象大使。沈雪琴 摄

温州网讯 昨日上午，温州市“6·26”国际禁毒日主题宣传活动在龙湾举行，正式拉开全民集中禁毒宣传教育活动序幕。今年禁毒宣传月主题为“你我参与·守护未来——防范青少年药物滥用”。活动现场，浙BA城市争霸赛温州队登台亮相，成为温州禁毒形象大使矩阵中一股活力四射的新力量。

守护青春就是守护未来，防范青少年药物滥用，需要全社会一起努力。根据国家四部门关于加强中小学新型毒品宣传的工作要求，当天活动现场特意安排了向市教育局授发《中小学生毒品预防专题教育手册》的环节，旨在通过开展“禁毒宣教融合行”，将多形式的禁毒预防宣传融于文化教育，使其成为孩子们识毒、防毒、拒毒的第一道防线，扣好人生的第一粒扣子。

浙BA温州队代表杨希龙、颜谋植、陈不为、叶光辉、余得彰登台亮相，带领活动现场青少年学生集体宣读禁毒宣言，将本场活动推向了高潮。这群在赛场上最拼、最燃的人，不仅让无数青少年爱上了篮球，今后也将为我市青少年禁毒文体融合助力。

球员代表颜谋植在发言中表示，毒品和药物滥用就像场上的“红牌”，一旦触碰，输掉的不只是一场比赛，更是整个人生。对于运动员而言，拒绝药物滥用是原则，拒绝毒品是底线；对青少年而言，这一时期是人生的关键阶段，不能因为盲目尝试而丧失自我。“我们呼吁广大青少年朋友们，走进运动场、融入大自然，将阳光健康的正能量传递给身边每一个人，共同守护‘全国禁毒示范城市’。”

今年是“十五五”规划的开局之年，也是我市创成“全国禁毒示范城市”再出发之年。近年来，温州坚持厉行禁毒方针，持续完善毒品治理体系，禁毒工作取得阶段性成效。全市公安机关常态化严打毒品及未列管成瘾性有害物质违法犯罪，最大限度挤压本地新型毒品及替代物质违法犯罪空间；持续完善禁毒社会化工作，建立“乡镇实施、社会参与”的多元共治体系。

同时，我市借助全国防范青少年药物滥用宣传短视频和公益海报征集活动、“浙里禁毒π”禁毒青年志愿服务品牌、大学生暑期禁毒实践等多种载体开展禁毒宣传。组建的温州市禁毒讲师团涵盖教育、公安、法检、司法、卫生健康各领域的专兼职人员，开展禁毒宣传“六进”活动，积极为禁毒公益事业发声，倡导青少年养成积极健康向上的生活方式。

来 源：温州日报

原标题： 温州市全民禁毒集中宣传教育活动正式开启

浙BA温州团队被聘为温州禁毒形象大使

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com