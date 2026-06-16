温州日报 2026-06-16 08:52:00

嫌疑人叶某为了偷电瓶，竟然先去网上“补课”。殊不知法网恢恢，疏而不漏，最终还是败给了硬核民警。

温州网讯 为了偷电瓶，竟然先去网上“补课”？近日，龙湾区公安分局瑶溪派出所破获一起离奇的电瓶盗窃案，嫌疑人叶某为了逃避打击，竟频繁使用AI软件，想要让自己“自学成才”，殊不知法网恢恢，疏而不漏，最终还是败给了硬核民警。

5月20日，瑶溪派出所接到报警——辖区某小区非机动车棚内，一辆积满灰尘的闲置电瓶车电瓶被盗。民警邵温民调取监控后发现，一名男子头戴全封闭头盔面罩，骑着电动车潜入车棚，手法娴熟地拆走电瓶后逃离。

更令人咋舌的是，监控显示这名“蒙面大盗”在一周内三次光顾同一地点，专挑那些长期停放、落满灰尘的“僵尸车”下手，自以为神不知鬼不觉。

虽然嫌疑人包裹严实，但视侦人员石传甲并未放弃。通过对海量视频的逐帧分析，民警发现嫌疑人在一处自助换电站露出了破绽，便顺藤摸瓜，成功锁定了嫌疑人叶某的身份。

随着侦查深入，民警被叶某的作案轨迹惊呆了——这名18岁的小伙子为了偷电瓶，竟然从永嘉出发，一路骑行途经龙湾、瑞安、瓯海、鹿城，单程奔波三十余公里流窜作案。经查，其涉案多达6起。

6月10日，民警邵温民精准布控，在一酒店内将叶某抓获。

落网后，叶某交代，因日常花销大且不愿吃苦务工，他便动了歪心思。为了实现所谓的“完美犯罪”，他开启了“自学模式”——疯狂在豆包、抖音等平台搜索“盗窃攻略”，搜索记录包括“如何避开监控”“偷电瓶会被拘多久”等数十条。自以为靠着网络攻略就能“天衣无缝”的叶某，殊不知从他搜索第一条违法记录开始，就已将自己推入犯罪的深渊。

目前，叶某因涉嫌盗窃罪已被依法采取刑事强制措施，部分赃物已追回。

来 源：温州日报

原标题： 为偷电瓶自学“盗窃攻略” “好学”的小伙还是栽了

记者 杜一川 通讯员 谭欣悦

本文转自：温州新闻网 66wz.com