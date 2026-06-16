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5年献血63次，瑞安华侨温干龙回国积极参与无偿献血

学习强国温州学习平台 2026-06-16 08:59:28
温州瑞安华侨温干龙回国后积极参与无偿献血，5年献血63次，血量超13000ml。温干龙希望用实际行动带动更多人参与无偿献血事业。

　　温州瑞安华侨温干龙回国后积极参与无偿献血，5年献血63次，血量超13000ml。温干龙希望用实际行动带动更多人参与无偿献血事业。

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原标题： 5年献血63次，瑞安华侨温干龙回国积极参与无偿献血

作者：张森 蔡佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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