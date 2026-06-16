一分善款分毫珍惜 他用“抠严爱”书写公益人生

温州晚报 2026-06-16 09:16:00

十三年坚守公益慈善，池云川始终秉持“抠、严、爱”三字初心，以微小善举汇聚人间大爱，为需要帮助的人点亮微光。

温州网讯 清晨六点，鹿城区松台街道庆年驿慈善服务中心的厨房内，已是烟火袅袅。灶上蒸笼吐着白气，案板上青菜码得齐整，不锈钢锅中的白粥咕嘟翻滚，氤氲出最质朴的人间暖意。

忙碌的人群中有一个高大的身影，他就是今年72岁的庆年驿慈善服务中心的“当家人”池云川，街坊邻里口中的“阿川老师”。十三年坚守公益慈善，他始终秉持“抠、严、爱”三字初心，以微小善举汇聚人间大爱，为需要帮助的人点亮微光。

抠

一分一厘皆来之不易

一餐一物不负慈善本心

池云川是松台街道庆年坊社区的一位普通居民。退休前，他是社区里出了名的热心志愿者；2013年退休后，牵头创办了松台街道庆年坊爱心驿站（庆年驿慈善服务中心前身）。彼时的爱心驿站，一穷二白：无启动资金、无固定场地、无基础物资，仅有三五名热心义工，是名副其实的“空壳驿站”。

白手起家的公益之路，池云川靠的就是一个“抠”字。为了用好每一笔爱心资金，他的旧电瓶车，成了奔走全城的“公益战车”。采购物资时，他辗转各大市场货比三家，只为挑选性价比最高的物品；遇到商家优惠、公益赠品，他也放下面子主动争取。

常有义工看他终日奔波、汗流浃背，心生不解：“公家采购不必如此费心费力。”每每此时，池云川总会认真回应：“每一笔善款，都是爱心人士一点一滴攒下的心意，更是助人的希望，一分都不能浪费、一分都不能乱用。”

池云川于公益节俭，于自身更苛刻。十几年的地摊布鞋，鞋底磨平、鞋面陈旧，他修补再穿，省下钱来做善事；外出办事、参会履职，无论风霜雨雪，他始终骑行旧电瓶车、搭乘公共交通，从未为个人开销报销一分钱。

极致的节俭，换来了绝对的透明。多年来，爱心驿站每一笔账目公开公示、清晰可查，池云川用实实在在的初心，赢得了居民与爱心人士的百分百信任，让善意得以稳稳传递。

温暖的善意，也在双向奔赴中生生不息。2025年重阳节，80岁老人林小玲将子女赠予的寿礼悉数捐出，化作200碗热气腾腾的长寿面。池云川精心筹备、为老人佩戴红花、送上贺礼，让朴素的仪式盛满温情。

同年腊八节，85岁的周钗妹老人主动包揽施粥全部费用。为不负这份爱心，池云川精心规划、精细采购，精选糯米、红豆、莲子、核桃等十余种优质食材，凑足“十全十美”的美好寓意。他带领义工提前一晚浸泡淘洗、悉心备料，凌晨熬煮焖制。天亮时分，一锅锅香甜浓稠的腊八粥新鲜出炉，温暖了社区孤寡老人、早起劳作的环卫工人、社区居民……义工们由衷感慨：“阿川老师，是真的把每一分爱心钱，都花出了最大的价值。”

严

规矩面前一丝不苟

赤诚之下不惧伤害

熟悉池云川的人都知道，他的公益底色里，藏着一份近乎较真的“严苛”。在他心中，慈善服务中心不是简单的帮扶场地，而是所有弱势群体的温暖家园，整洁、平等、有序，是不可动摇的底线。

为此，他立下刚性规矩：环境必须日日清扫、洁净如新，餐具全程高温消毒；无特殊情况，所有义工必须与受助者同吃同食、不分彼此、平等相待。这份对细节的极致较真，让庆年驿慈善服务中心环境、服务品质屡获鹿城区慈善总会表彰，成为基层公益服务的标杆。

池云川这份严谨细致的作风，源于他数十年的急救生涯。曾任温州市急救中心驾驶员的他，早已将“严谨务实、提前备战、一丝不苟”刻入习惯。如今褪去工装、扎根公益，他依旧保持初心，每日破晓即至驿站，备餐、消毒、排号、维持秩序，每一项流程井然有序，每一个细节精益求精。

一个春日清晨，服务中心外早早排起等候早餐的长队，秩序井然。一名流浪男子强行插队，池云川上前耐心劝导、依规制止，不料遭到对方挥拳殴打。次日，心怀怨恨的男子携带凶器折返，突然闯入，朝着池云川的大腿连刺五刀，鲜血瞬间浸透衣物、染红地面。

危急关头，池云川最先顾及的不是自身安危，而是现场义工与群众的安全。他强忍剧痛，死死抱住行凶者的双手，用年迈的身躯挡住暴行，护住了在场所有人，搏斗中手指多处被刺伤。

爱

以微光照亮绝境

用温情唤回新生

心中有“爱”是他在公益路上走了二十多年、脚下始终有劲的底气。

这份爱，出现在日复一日地清晨，他带领义工准时备好温热早餐，为辖区孤寡老人、环卫工人、新业态劳动者等群体送上200余份暖心餐食。这份爱流淌岁岁年年的时节里：端午包粽、腊八熬粥、盛夏送茶。2025年秋日，池云川还带领35名义工走进乐清王十朋故里，将公益善举与传统文脉相融，以颁奖传善、以行动育人，让大爱精神代代传承。为精准帮扶弱势群体，池云川还专门设立个人小额慈善基金，将善意精准滴灌到孤寡老人、困境群众心间。

2025年4月，池云川在驿站人群中留意到衣衫破旧、身形憔悴的中年男子郑由标。一碗热粥、几句闲谈，他得知对方的困境：孤身漂泊温州五年，无亲无故、因病失业，无房无业，常年蜷缩桥洞度日。见此境遇，池云川即刻伸手相助。他多方奔走，为郑由标安顿免费住所，添置床铺被褥、疏通水电设施，让漂泊多年的他终于有了安稳的家。为解决生计难题，他四处对接资源，成功为其争取到月薪3200元的保安岗位；得知对方身份证遗失、无通讯设备，他主动陪同补办证件、掏腰包购置手机；并且在辖区派出所协助下，帮助失联多年的郑由标与家人取得联系。

2025年7月23日，分离半生的兄弟相拥落泪。漂泊半生、深陷绝境的郑由标，终于在温州收获温暖、重归团圆。他满心感恩：“漂泊多年早已心灰意冷，是阿川老师的善意，拉了我一把，给了我新生。”

之后，被爱治愈的郑由标，主动加入公益队伍。2025年8月8日驿站公众开放日，昔日受助的流浪者，变身奔走忙碌的义工，收拾餐具、清扫场地、帮扶他人，用行动延续这份温暖善意，让爱心双向流转、生生不息。

这些年，在池云川的感召下，社区涌现出鹿城社区好人邵建荣、吕妙机、胡松弟、侯月香，最美平安妈妈陈明明等一众爱心人士；服务中心志愿者们自发在民俗节日开展“妈妈的味道·民间美食巧女秀”等活动……一个个平凡向善的普通人，勾勒出庆年坊最温暖的民生画卷。

从急救一线守护生命，到社区公益温暖人心，二十余年默默耕耘，池云川先后荣获“全国敬老爱老助老模范人物”“浙江省最美志愿者”“温州好人”等多项荣誉。2026年6月，他再度获评温州市慈善总会优秀义工，其带领的义工队也获评优秀义工组织，实至名归。

抠的是钱财，守的是初心；严的是规矩，爱的是百姓，暖的是人心。多年来，池云川用最朴素的坚持，诠释了平凡人的大爱担当。

来 源：温州晚报

原标题： 一分善款分毫珍惜，十三载坚守以心暖人

阿川老师用“抠严爱”书写公益人生

记者 赵小娴 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com