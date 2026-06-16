重振雄风三年，雁荡山如何逆袭突围?

潮新闻 2026-06-16 09:16:00

2023年6月，温州市启动“雁荡山重振雄风”计划。三年过去，这座老牌名山，交出了一份怎样的答卷？

“以前就是爬爬山、看看景，现在还可以喝洞穴咖啡、玩越剧快闪，体验完全不一样。”夏初周末，雁荡山灵岩方洞景区，人流如潮。在嵌在悬崖洞穴的咖啡馆里，台州游客胡女士举起一杯铁皮石斛创意咖啡，对着窗外山景按下快门。

雁荡山变了，变年轻了。这已是近年来大多数游客们的共识。

雁荡山风光

位列“三山五岳”的雁荡山，早些年由于商业模式守旧、产品供给单一，一度碰到发展瓶颈，客流减少。

转型升级势在必行。2023年6月，温州市启动“雁荡山重振雄风”计划，提出“一年见成效、两年展新貌、三年大变样、五年振雄风”的目标。一场攻坚战随即打响。

如今，整整三年过去，这座老牌名山，交出了一份怎样的答卷？接下来，又将有哪些新打法？

从“谷底看山”到“云端漫步”

老景点焕发新活力

一组数据，最能体现雁荡山这三年的可喜变化。

去年，核心景区游客中，40岁以下年轻游客占比从48%飙升至75.43%，省外游客从不足35%跃升至65.95%。

从“老年团”到“年轻潮”，从“本地游”到“全国客”“海外客”，雁荡山如何做到的？

“游玩体验完全升级。”乐清市委常委、雁荡山管委会党委副书记、常务副主任王金法告诉记者，经过三年努力，雁荡山已从传统观光景区，升级为生态更美、业态更活、文化更浓、体验更佳的现代化名山公园。

雁荡山风光

作为“东南第一山”，游客首先关注的，是“怎么看山”。

“小时候春游，总是在谷底仰望山峰；如今可以在云间行走，与山并肩。”30岁的市民苏先生在玻璃栈道上拍照，很是感慨。

过去游客玩雁荡山，是“一个景点一个景点跑”，很不方便。如今通过游线重构，实现“一条线玩到底”。

全长1.3公里的卧云栈道全面建成，像一条玉带，在方洞和灵岩景区之间的悬崖峭壁上迂回缠绕。它将原本独立的方洞、灵岩、小龙湫、灵岩飞渡、悬空观景台等景点，串成一条空中动线。

卧云栈道

若栈道还不够过瘾，还有直升机。去年7月，雁荡山低空游览基地揭牌，游客可以从空中俯瞰山海相依的壮丽图景。与此同时，绿色旅游小火车、地轨交通、东门户隧道等立体交通网络也正在加速规划建设，游客可以在谷底、中山、高山，多维度观赏世界地质公园的独特地貌。

当然，更让年轻人“上头”的，是那些刷屏社交媒体的网红业态。悬崖咖啡、飞拉达攀岩、卧龙谷电梯……一个个新词，开始与雁荡山绑定。

其中，最典型的就是景区内20余家风格迥异的咖啡馆——火山岩洞中的古洞咖啡、悬崖绝壁上的云端拾光、灵峰景区的禅意茶咖、大龙湫里的瀑布咖啡……“为了一杯咖啡奔赴一座山”，成为众多年轻人来到这里的原因。

云端拾光

“2025年我们整体营收760.63万元，同比增长126%，单日最高营业额12.6万元。”云端拾光咖啡店负责人金慧笑着说道。

除了着力打造的网红咖啡，雁荡山还推出了飞拉达等创新业态，打造云端露营、一苇营地等网红住宿地；复兴真际寺，落地中国山水文化研究院；以越野赛、自行车赛引流等等，打造多元消费场景。

悬崖咖啡

这些多元业态，让“世界地质公园+”成为了年轻人的新潮流。数据显示，去年核心景区二次消费增长超过30%，这意味着，雁荡山正在逐步摆脱“门票依赖”的老路。

去年，雁荡山世界地质公园获得世界地质公园最佳实践奖。“从客流、运营理念到业态种类，雁荡山正变得越来越年轻。”有专家评价，这正是它斩获联合国大奖的重要原因。

从“黑榜”到“破题”

一场刀刃向内的系统重塑

时间拉回到六年前，那是另一番光景。

2019年7月31日，文旅部一纸通报，把雁荡山推上风口浪尖。因管理粗放、设施陈旧、服务缺位，这座“东南第一山”被责令限期整改。彼时，景区内商贩围堵兜售；门票收入占大头，二次消费几乎空白；更棘手的是，大龙湫瀑布枯水期断流。

大龙湫

“再这样下去，招牌就保不住了。”乐清市政协委员周旋律多次在公开场合呼吁：坐吃山空，立吃地陷，这不是危言耸听。

“问题根源在于传统景区游览方式与有消费力的年轻游客需求不匹配。”王金法告诉记者，传统的“门票收入+旅游客运”的“靠山吃山”商业模式已行不通，那些年的雁荡山，确实显出了老态。

真正的转折点，始于2023年。2023年2月，“实施雁荡山重振雄风三年行动计划”首次被写入温州市政府工作报告。同年，温州市委市政府将雁荡山重振雄风列为全市文旅“一号工程”，提出“六重行动”——游线重构、生态重修、文化重现、村落重塑、业态重整、IP重造，期间市委常委会专题研究，大力推动雁荡山实现“一年见成效，两年展新貌，三年大变样，五年振雄风”。

此后，温州市委主要领导多次到雁荡山实地调研、现场办公，乐清市委书记直接领衔攻坚。

“这不是简单的景区转型，而是要做到系统重塑。”按照一位乐清市领导的说法，要把风景运营升级为生态资产、文化资产、旅游资产的综合运营。换句话说，既要守住绿水青山的公共生态价值，也要盘活山水资源的文旅产业价值，实现生态效益、经济效益、社会效益三者平衡共生。

景中村改造（效果图）

用系统性升级破解传统名山发展困局，最难啃的骨头，是“人”和“地”。

山上村民无序引水、违章搭建……这些都是牵涉多方利益、多年积累的矛盾。乐清市采取“迁、改、管”组合拳，完成土地征用1002.3亩、流转18971亩，同时出台《景中村风貌管控规划导则》，让村落从“拆不动”变成“主动改”。

灵岩村村民老李说得很实在：“以前觉得景区整改跟我们没关系。现在政府帮我们统一设计、补贴翻新，房子漂亮了，游客多了，生意也好做了。”

新业态，也需要“新脑袋”。雁荡山推出“青年合伙人”计划，不断吸引年轻团队入驻经营，打造一批兼具传统山水与现代创意的“村咖”品牌和民宿集群。

方洞景区那处闲置多年的山洞，被改造为“云端拾光”悬崖咖啡馆。负责人金慧坦言：“放在三年前，没人相信这里能开咖啡馆。”

游客用脚投票的结果更说明问题。2025年全年，核心景区游客量突破461.9万人次，门票收入达1.05亿元，较启动之初的2023年分别增长52.2%和60%。在全国5A级景区排名中，雁荡山从第293位跃升至第72位。

从“黑榜”到“网红”，雁荡山用三年时间证明：老牌名山不是没有出路，而是敢不敢动真碰硬。

从“东南第一山”到“雁楠飞仙海天游”

在区域联动中扛起“龙头”使命

变化有目共睹，但真正重振雄风，仍需久久为功。

比如说去年雁荡山功能区接待游客1507.07万人次，过夜游客占比仅42%，对标国内先进景区差距不小。

眼下，正是“三年大变样”迈向“五年振雄风”的关键窗口期，下一步，雁荡山该如何再接再厉？

更大的想象空间，在于区域联动。

今年，在省委省政府打造跨区域旅游精品线的引领下，省文旅厅已启动打造“雁楠飞仙海天游”廊道。温台交界处方圆60公里内，串联起雁荡山、楠溪江、神仙居三大核心景区。再叠加周边的天台山、刘伯温故里、太姥山等5A景区，形成了全国罕见、华东地区最密集的山岳型5A集群。

雁荡山风光

这条廊道的提出，为雁荡山指明了新一轮突破的方向。

“通过资源整合与品牌打造，推动区域文旅联动发展，大有可为。”已在神仙居等全国多地布局旅游酒店的温商邵相君说，从“景区集聚”到“品牌共振”，雁荡山有望成为其中最具引领力的核心景区。

温州市委主要负责人表示，要以区域联动的视野标定坐标，扛起“打造东南沿海文旅发展龙头”的使命，通过错位发展全面展现雄奇风光和深厚底蕴，努力打造名副其实的“中国东南第一山”、世界地质公园典范。

怎么干？思路也很清晰——

要打造“经久不衰”的文旅IP。景区必须手握几个让游客“不得不去”的核心吸引物。灵峰夜景、大龙湫飞瀑、方洞悬空栈道……这些“雁荡三绝”的经典IP，还需要持续打磨、焕新表达。

要有“常玩常新”的文旅场景。悬崖咖啡火了，但还不够。还要植入更多新体验、新玩法、新产品，比如飞拉达、攀岩等体验类运动，给游客更多“来雁荡的理由”。

要打造“口口相传”的文旅生态。让游客“来了不想走、走了还想来”，靠的不只是风景，更是服务。夜游灵峰+温泉泡脚+地道小吃的“晚安礼包”、“小小地质探险家”任务卡……每一个贴心细节，都可能转化为社交媒体上的一句“雁荡山，值得推荐”。

灵峰花海

眼下，从基础设施提升到景区联动，雁荡山还有许多新动作。今年的项目清单上，71个重大项目通过评审、有序布局。飞泉景区、观光索道等标志性工程，朝阳山庄、双溪书院等十大文旅项目，正在加快推进。区域联动层面，雁楠一体化率先行动。楠溪江至雁荡山旅游直通车年底前开通，325省道永嘉段年内启动建设。跨区域联票、线路互通、客源互送等机制，有待全面破题。

三年间，雁荡山给出了阶段性答案。接下来的关键，不仅在于单个景区的持续升级，更在于它能否真正扮演好打造“雁楠飞仙海天游”廊道的龙头角色，从“重振一座山”，走向“带旺一条廊”。

毕竟，真正的“雄风”，不只是山水有多高多奇，而在于它能让多少人因这座山而来，为这片山水留下。

来 源：潮新闻

原标题： 重振雄风三年，雁荡山如何逆袭突围?

记者 殷诚聪 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com