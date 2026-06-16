医生巧用荧光 给腹腔镜切除肿瘤装上“北斗导航”

掌上温州客户端 2026-06-16 09:44:00

近日，瑞安市人民医院肝胆胰外科团队巧用荧光给肿瘤标记位置，成功完成一例高难度腹腔镜肝肿瘤切除手术，在彻底清除病灶的同时，最大程度保住了患者正常肝组织。

温州网讯 近日，瑞安市人民医院肝胆胰外科团队巧用荧光给肿瘤标记位置，成功完成一例高难度腹腔镜肝肿瘤切除手术，在彻底清除病灶的同时，最大程度保住了患者正常肝组织。

44岁的柳先生患有慢性乙肝多年，一直没有进行规范治疗。近期体检中，他查出体内肿瘤标志物指标异常，赶忙来到瑞安市人民医院肝胆胰外科就诊。进一步检查发现，柳先生肝脏右后叶深处藏着一枚鸡蛋大小的肿瘤，卡在肝脏血管夹角位置，位置隐蔽，常规手术难度极大。

因为肿瘤位置刁钻，如要根治，扩大切除范围，可能损伤血管；如求安全，缩窄切除范围，可能会有肿瘤残余，后期复发风险大大增加。为保障手术安全，科室开展术前研讨，最终确定采用免疫荧光联合术中超声制导的微创手术方案，既保证完整地切除肝脏肿瘤，又为患者保留更多的正常肝组织。

据介绍，腹腔镜肝切除术已经被广泛应用于肝脏肿瘤患者，但由于镜头的视野有限，不能直观地在视野里看到肝脏肿瘤的全貌，而且腹腔镜器械不像外科医生的手一样有触觉，能对肿瘤的定位以及边界进行评估和判断。因此，在腹腔镜手术中，对于肿瘤定位成了难点，而荧光腹腔镜技术，刚好弥补了腹腔镜的不足——通过静脉注射荧光染料分子吲哚菁绿（IGG），药剂随血液流至病灶区域，勾勒出肿瘤轮廓，在近红外光线激发下显现荧光，显像系统再将信号转化为清晰图像。而在正常分泌胆汁的肝组织中，IGG会随胆汁被快速地排泄，而肿瘤组织中，胆汁排泄受损意味着IGG会滞留在肿瘤中。这也就意味着正常组织和肿瘤组织的荧光量截然不同，就有了荧光成像中正常肝组织和肿瘤组织的明显分界，能让外科医生看见肉眼无法辨识的组织，被称为手术中的“北斗导航”。

手术由主任医师李金海主刀。由于肿瘤深埋肝右后叶实质内，在肝脏表面无法直视到肿瘤，医生随即开启腹腔镜免疫荧光模式：术前注射的专用显影剂，让肿瘤在特殊光源下透出绿色荧光，与正常肝脏组织清晰区分，血管、胆管等细微结构也一目了然，规避误伤风险。与此同时，术中超声精准扫查，锁定肿瘤边界与周边重要血管，医生据此标记切除路线。

整场手术仅耗时2小时，术中出血量不足200毫升。术后复查确认，肿瘤被完整切除，剩余肝脏血运正常。得益于微创方式，柳先生恢复顺利，对治疗效果非常满意。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 荧光给腹腔镜切除肿瘤装上“北斗导航”

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com