掌上温州客户端 2026-06-16 09:44:00

温州网讯 近日，由龙湾区委统战部（区侨办）、区侨联和青山控股联合申报的青山控股集团印度尼西亚产业合作样板，成功入选中国侨联“一带一路”侨力量十佳案例，成为龙湾企业参与共建“一带一路”的标志性成果。

故事要从2009年说起。彼时，印尼虽是海上丝绸之路重要节点，红土镍矿资源丰富，但当地加工产业长期受基础设施薄弱、工艺落后、人才匮乏等因素制约。青山控股就在这一年进入印尼，2013年莫罗瓦利园区正式签约开建。这一行动，与印尼推动资源产业升级的梦想高度契合。

接下来的十多年里，青山控股与印尼政府通过高层互访、联合工作小组等形式，就土地使用、税收优惠、劳工政策等关键议题持续协商，共同制定了以镍铁冶炼和不锈钢生产为核心，逐步向上下游延伸的产业规划。一座现代化产业园区的蓝图，就这样在双方紧密的政策沟通中落地生根。

园区建设，基建先行。在莫罗瓦利和纬达贝两大园区，青山控股投入大量资金新建和升级道路网络，让货物运输与人员流动畅通无阻；专用港口的建设大幅提升了装卸效率，物流成本应声下降；自备电厂不仅保障了园区稳定用电，更解决了周边长期存在的电力不足问题。这些基础设施的完善，既服务了园区生产，也带动了整个区域的改善。

随着产业版图铺开，青山控股吸引上下游企业纷纷入驻，一条从镍铁冶炼到不锈钢生产、再到新能源电池材料的完整产业链在印尼成型。园区产品品类日益丰富，在印尼国内市场占据重要份额的同时，还出口至东南亚、欧洲、美洲等地。贸易畅通的版图，就这样从一个海岛延伸至全球。

产业合作的温度，最终落在人身上。两大园区累计雇用超过10万名印尼工人，并通过“师带徒”等形式培养本地技术人员约1.3万名。园区为周边村庄供电，修建学校和足球场，资助医院建设，协助设立学院并提供免费住宿和实习岗位。尊重当地文化习俗、开展文化交流活动更是融入日常运营的点滴之中。当地民众感受到的，不仅是工作机会，更是实实在在的生活改变。

从政策沟通到设施联通，从贸易畅通到民心相通，青山控股在印尼的每一步，都紧扣“一带一路”的核心脉络。此次入选“侨力量”十佳案例，既是对这一产业合作样板的肯定，也为更多中国企业“走出去”提供了看得见、摸得着的参照。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 青山控股集团印度尼西亚产业合作样板入选中国侨联“一带一路”侨力量十佳案例

通讯员 李希赛 王勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com