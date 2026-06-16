掌上温州客户端 2026-06-16 09:44:00

这位来自河北承德的“90后”小伙，在万里海疆先后经历跳江救人、跳帮负伤等生死考验，用实际行动诠释了“一不怕苦、二不怕死”的精神底色。

温州网讯 日前，记者从温州海警局获悉，经漫长康复治疗后，温州海警局执法员赵海然已重返执法一线。这位来自河北承德的“90后”小伙，在万里海疆先后经历跳江救人、跳帮负伤等生死考验，用实际行动诠释了“一不怕苦、二不怕死”的精神底色。

东海某海域风高浪急，站在船头的赵海然目光如炬，熟练指挥着舰艇巡航——没人看得出，一年多前他曾在一次缉私任务中五根肋骨骨折、脾脏破裂、胸腔大量积血，一度命悬一线。时间回到去年5月15日夜。温州海警局接到警情：一艘涉嫌走私船只趁着夜色违规逃窜，企图冲破管控海域。赵海然随单位迅速出警，他站在船头紧盯目标，随时准备跳帮。就在两船距离拉近的瞬间，嫌疑船突然加速横冲，身边战友眼看就要重心失控、坠入漆黑海面。千钧一发之际，赵海然冲上前奋力将战友拉回安全区域——巨大的惯性却让他自己重重砸在甲板上，当场失去意识。后续战友成功制服嫌疑船，而赵海然被紧急送医。诊断结果令人揪心：五根肋骨骨折、脾脏破裂、胸腔大量积血。苏醒后，他顾不上剧痛，第一句话反复问的是“战友平安吗？”得知所有人都安然无恙，他才放下心。

重伤住院后，赵海然起初不敢告诉千里之外的父母。纸终究包不住火，母亲从河北承德连夜赶到浙江。推开病房门，看着动弹不得的儿子，母亲只有满眼心疼：“孩子，咱换个安稳的岗位吧。”赵海然握着母亲颤抖的手慢慢安抚。从最初的担忧到最终的理解，母亲含泪告诉他：“儿子真棒，你是我的骄傲。”家人的支持消解了所有疲惫与委屈，也让他更加坚定，当海警就要敢吃苦、敢拼命。

赵海然出生在河北承德的山脚下，从小听爷爷讲革命先辈浴血奋战的故事。2020年，他告别燕山，奔赴海疆。然而，初登舰艇的他晕船严重，在颠簸的甲板上反复呕吐，船艇操纵、海上施救等科目处处落后。“一不怕苦、二不怕死不是口号，是直面短板、迎难而上的底气。”赵海然开始和自己“死磕”：白天顶着海风烈日打磨技能，夜晚复盘动作、熟记参数。日复一日的苦练让他从“落后兵”成长为业务骨干。

去年3月，赵海然调岗后首次海上执勤。巡逻返航途中，湍急江面传来呼救声——一名群众落水，在暗流中拼命挣扎。他来不及思索，纵身跃入冰冷河水。慌乱中落水者死死攥住他的脖颈，生死一线间，他咬紧牙关，一手托人、一手划水，短短十几米耗尽了全部力气。最终，落水群众被成功救上甲板，安然无恙。

漫长的康复期是对意志的磨砺。医生曾告知赵海然可能无法恢复到原本的身体状态，可他骨子里的韧劲不允许放弃。一次次和自己较劲、和伤痛对抗，日复一日坚持康复训练——如今，他已重新站在执法一线。从燕山脚下的懵懂少年，到万里海疆的忠诚卫士。风浪洗礼中不曾退却，生死考验间未曾犹疑。赵海然说：“只要穿上海警这身制服，我就做好了随时拼命的准备。”

来 源：掌上温州客户端

原标题： 为救战友他五根肋骨骨折、脾脏破裂，伤愈后重返一线

温州海警执法员赵海然的“两不怕”人生

记者 陈伟 通讯员 郭晨凯 张馨文

本文转自：温州新闻网 66wz.com