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欧盟与乌克兰正式启动首个入盟谈判议题

央视新闻客户端 2026-06-16 10:26:53

　　欧盟理事会15日发布公告称，欧盟与乌克兰当天就乌克兰加入欧盟谈判进程中的“基本原则”议题正式启动谈判。

　　公告表示，“基本原则”议题涵盖欧盟的核心价值观和基本原则，包括法治和基本权利、民主机构运作、公共行政改革以及经济标准等领域的欧盟法律法规。

　　公告指出，在乌克兰入盟谈判进程中，“基本原则”议题是最先启动、最后结束的核心议题，其进展将决定整个入盟谈判的节奏。谈判期间，欧盟将持续评估乌克兰在对接欧盟法律体系以及落实相关标准方面的进展情况。

来　源：央视新闻客户端

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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