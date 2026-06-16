新华社 2026-06-16 10:26:53

新华社亚特兰大6月15日消息，美加墨迎来开赛以来最大冷门！在15日进行的H组首轮比赛中，夺冠大热门西班牙队整场狂攻无果，被世界杯新军、非洲球队佛得角队0:0逼平。

这是一场纸面实力悬殊的比赛。世界排名第三的西班牙队已是第17次参加世界杯，而首次参赛的佛得角队世界排名仅为64位。西班牙队在正式比赛中已保持三年不败（点球大战失利不计入统计），在赛前被很多人预测为夺冠大热门。

6月15日，佛得角队球员在比赛后庆祝。新华社记者 王楷焱 摄

然而这就是足球：“斗牛士军团”狂轰27脚射门，始终无法破门，而首次踏上世界杯赛场的佛得角队不惧强手，踢得沉稳坚韧，用众志成城的防守取下世界杯第一个积分。

比赛一开始，面对佛得角队铜墙铁壁般的防守，西班牙队无论是中路渗透还是边路传中都没有太多效果。直到进入上半场尾声阶段，“斗牛士军团”才开始打出较有威胁的进攻。第39分钟，西班牙队获得破门良机，费兰·托雷斯近距离射门击中横梁，奥亚萨瓦尔头球补射，对方门将沃津尼亚奋力将球托出横梁，力保球门不失。

6月15日，西班牙队球员亚马尔（中）在比赛中。新华社记者 鞠焕宗 摄

下半场，佛得角队的防守依旧强硬，西班牙队的进攻仍然磕磕绊绊。第71分钟，西班牙队做出换人调整，18岁的亚马尔在全场67000多名观众的欢呼声中，迎来自己的世界杯首秀。此后亚马尔在右路频频拿球突破并送出威胁传球，西班牙队的进攻开始起势，但略伦特、库库雷利亚等人的射门始终未能逾越沃津尼亚的十指关，佛得角队将平局守到了最后。

6月15日，佛得角队门将沃津尼亚在比赛后。新华社记者 鞠焕宗 摄

终场哨响，西班牙队不少球员呆立在原地，而佛得角队则陷入疯狂庆祝，在英雄门将沃津尼亚的带领下，他们绕场一周，像夺冠一样庆祝这场足以载入史册的平局。赛后，贡献了7次扑救的沃津尼亚毫无悬念地当选本场最佳球员。

6月15日，佛得角队门将沃津尼亚（右三）在比赛中成功扑救。新华社记者 王楷焱 摄

“为了迎接这个时刻，我们付出了太多太多。今天我们终于亲手实现了这个长久以来的梦想。今天能在这里成功带走积分，我们对这个结果很满意。现在，我们要做的就是脚踏实地，继续投入到接下来的刻苦训练和比赛中。”沃津尼亚说。

来 源：新华社

原标题： 本届世界杯开赛以来最大冷门！新军佛得角队0:0逼平夺冠大热西班牙队

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